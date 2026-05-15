Цивільний шлюб в Україні: на які права не можуть розраховувати партнери

Хлопець і дівчина на вулиці Києва.

Не всі пари в Україні поспішають укладати шлюб. Чимало партнерів живуть разом без офіційної реєстрації стосунків. Це вибір кожної людини, однак не завадить дізнатися, яких прав позбавляє себе цивільний партнер станом на 2026 рік. Йдеться про деякі виплати, розпорядження, право голосу та інше.

Яких прав не має цивільний партнер

Спільне проживання не надає чоловіку та жінці автоматичних прав, як це відбувається в офіційному шлюбі. Звісно, якусь частину спадкових, соціальних, майнових і процесуальних прав можна здобути, але тільки через суд або з конкретними документами.

На спеціалізованому порталі Advokat Market розповіли, що недоступно цивільному партнеру в Україні станом на 2026 рік:

компенсація після загибелі військовослужбовця (передбачена для дітей, батьків, другого з подружжя та інших родичів, а цивільному партнеру — тільки в останню чергу і якщо доведе факт спільного проживання);

відвідування партнера в реанімації;

ухвалення рішень про лікування та операції;

право розпоряджатися тілом у разі смерті;

відмова від свідчень проти партнера у кримінальних справах.

Щодо останнього пункту, то стаття 385 ККУ надає право відмовитися від свідчень проти чоловіка або дружини лише за наявності статусу офіційного подружжя. Неправомірна відмова карається штрафом у розмірі від 50 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-5 100 грн) або пробаційним наглядом на строк до двох років.

На що може розраховувати цивільний партнер

По-перше, допускається визнання майна, набутого під час спільного проживання, сумісною власністю (стаття 74 Сімейного кодексу). У разі розриву стосунків обидва партнери можуть претендувати на половину нажитого майна, але доведеться довести в суді факт відносин, спільного проживання і внесків у купівлю речей.

По-друге, у цивільному шлюбі є змога претендувати на частку майна померлої особи. За відсутності заповіту партнер входить у четверту або п'яту чергу спадкування за законом (статті 1264-1265 Цивільного кодексу), якщо проживав однією сім'єю зі спадкодавцем щонайменше п'ять років або перебував на його утриманні протягом аналогічного періоду.

По-третє, батьки отримують однакові права та обов'язки щодо виховання спільної дитини, незалежно від форми стосунків. Однак незареєстрований шлюб передбачає підтвердження батьківства. З цього випливає зобов'язання сплачувати аліменти на утримання дітей до їх повноліття.

Що ще варто знати українцям

