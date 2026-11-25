Сотрудник газовой службы. Фото: УНИАН

Газ могут отключить за долги даже в том случае, если потребитель уже постепенно возвращает деньги. В такой ситуации оказалась украинка, у которой задолженность взыскивают с зарплаты, но газовая компания все равно перекрыла трубу. При этом счета за поставку газа продолжают приходить. Известно, законно ли это и как восстановить подачу газа в дом.

Об этом на портале Юристы.UA рассказал юрист Константин Гончаренко, передает Новини.LIVE.

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Могут ли отключать газ, если долг уже погашают

К юристу обратилась работница школы, которая получает минимальную зарплату. У нее есть задолженность за газ, и по решению суда часть денег ежемесячно удерживается из ее заработка. Но газовая компания заявила, что средства поступают с опозданием, а иногда вообще не поступают. Поэтому женщине опломбировали трубу и прекратили подачу газа.

Дом остался без отопления. При этом счета за поставку газа продолжают приходить.

Юрист объяснил, что удержание задолженности из зарплаты не защищает от отключения. Если задолженность остается, газовая компания имеет право прекратить подачу газа.

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Но бывают и ситуации, когда такие действия незаконны:

Если дом расположен на территории активных или возможных боевых действий или временной оккупации. Там во время военного положения запрещено отключать коммунальные услуги за долги. Если газовая компания нарушила порядок уведомления.

По словам юриста, перед отключением потребителя должны письменно предупредить как минимум за три дня. Если речь идет о задолженности за потребленный газ, уведомление должно быть получено лично в руки. Если за доставку — его отправляют заказным письмом или вручают под подпись.

Если же надлежащего предупреждения не было, отключение можно обжаловать.

Почему за доставку газа нужно платить даже после отключения

По словам юриста, газовая компания может продолжать начисления даже после опломбирования трубы. Ведь договор на распределение газа остается в силе.

Но сумму в платежке можна обжаловать. Если подача газа в дом полностью прекращена с первого числа месяца, плату за заказанную мощность должны рассчитывать исходя из соответствующих минимальных объемов.

Для жилья с отоплением юрист привел ориентир в 39 кубометров в год при условиях, предусмотренных правилами. Поэтому, если газа в доме нет, а плату продолжают начислять по большим объемам предыдущего отопительного сезона, нужно требовать перерасчета.

Как вернуть газ в дом

Юрист советует начать с письменного обращения в газовую компанию. В заявлении необходимо попросить:

копию документа об отключении газа;

копию предупреждения и подтверждение того, что оно было вручено;

проверку всех платежей, которые уже удержали из зарплаты;

перерасчет платы за доставку на период отключения.

Отдельно необходимо обратиться в бухгалтерию по месту работы и получить справку о ежемесячных удержаниях из зарплаты и копии документов о переводе денег.

В исполнительной службе стоит попросить расчет остатка задолженности. Это поможет выяснить, сколько средств уже взыскано и какую сумму еще нужно погасить.

Следующий шаг — попытаться договориться с газовой компанией о постепенной выплате задолженности. Для этого можно заключить договор о реструктуризации с графиком платежей, который будет учитывать доходы человека.

После выполнения этих условий газоснабжение должно быть восстановлено в течение двух дней в городе или пяти дней в сельской местности.

Куда подавать жалобу на незаконное отключение

Если газовая компания нарушила правила отключения или безосновательно отказывается возвращать газ, можно обратиться с жалобой в НКРЭКП. К ней следует приложить документы об отключении, подтверждения удержаний из зарплаты и переписку с газовщиками.

Также юрист советует оформить жилищную субсидию. Если человек заключил договор о постепенном погашении коммунального долга, он может подать заявление и декларацию в Пенсионный фонд.

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