Працівник газової служби. Фото: УНІАН

Газ можуть відключити за борги навіть тоді, коли споживач вже поступово повертає гроші. У такій ситуації опинилася українка, у якої заборгованість стягують із зарплати, але газова компанія все одно перекрила трубу. При цьому платіжки за доставку газу продовжують надходити. Відомо, чи законно це та як повернути газ у будинок.

Про це на порталі Юристи.UA розповів правник Костянтин Гончаренко, передає Новини.LIVE.

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Чи можуть відключати газ, якщо борг вже погашають

До юриста звернулася працівниця школи, яка отримує мінімальну зарплату. Вона має борг за газ, і за рішенням суду частину грошей щомісяця утримують з її заробітку. Але газова компанія заявила, що кошти надходять із запізненням, а іноді взагалі не надходять. Тому жінці опломбували трубу та припинили постачання газу.

Будинок залишився без опалення. Водночас рахунки за доставку газу продовжують приходити.

Юрист пояснив, що утримання боргу з зарплати не захищає від відключення. Якщо заборгованість залишається, газова компанія має право припинити постачання.

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Але є і ситуації, коли такі дії незаконні:

Якщо будинок розташований на території активних або можливих бойових дій чи тимчасової окупації. Там під час воєнного стану заборонено відключати комунальні послуги за борги. Якщо газова компанія порушила порядок попередження.

За словами юриста, перед відключенням споживача мають письмово попередити щонайменше за три дні. Якщо йдеться про борг за спожитий газ, повідомлення має бути отримане особисто в руки. Якщо за доставку — його надсилають рекомендованим листом або вручають під підпис.

Якщо ж належного попередження не було, відключення можна оскаржити.

Чому за доставку газу треба платити навіть після відключення

За словами юриста, газова компанія може продовжувати нарахування навіть після опломбування труби. Адже договір на розподіл газу залишається чинним.

Але суму в платіжці можна окаржити. Якщо розподіл газу до будинку повністю припинено з першого числа місяця, плату за замовлену потужність мають розраховувати за відповідними мінімальними обсягами.

Для житла з опаленням юрист навів орієнтир 39 кубометрів на рік за умов, передбачених правилами. Тому, якщо газу в будинку немає, а плату продовжують нараховувати за великими обсягами попереднього опалювального сезону, потрібно вимагати перерахунку.

Як повернути газ у будинок

Юрист радить почати з письмового звернення до газової компанії. У заяві потрібно попросити:

копію документа про відключення газу;

копію попередження та підтвердження, що його вручили;

перевірку всіх платежів, які вже утримали із зарплати;

перерахунок плати за доставку на час відключення.

Окремо потрібно звернутися до бухгалтерії за місцем роботи і отримати довідку про щомісячні утримання із зарплати та копії документів про переказ грошей.

У виконавчій службі варто попросити розрахунок залишку боргу. Це допоможе з'ясувати, скільки коштів уже стягнули та яку суму ще потрібно погасити.

Наступний крок — спробувати домовитися з газовою компанією про поступову виплату заборгованості. Для цього можна укласти договір реструктуризації з графіком платежів, який враховуватиме доходи людини.

Після виконання цих умов газопостачання мають відновити протягом двох днів у місті або п'яти днів у сільській місцевості.

Куди скаржитися на незаконне відключення

Якщо газова компанія порушила правила відключення або безпідставно відмовляється повертати газ, можна звернутися зі скаргою до НКРЕКП. До неї слід додати документи про відключення, підтвердження утримань із зарплати та листування з газовиками.

Також юрист радить оформити житлову субсидію. Якщо людина уклала договір про поступове погашення комунального боргу, вона може подати заяву та декларацію до Пенсійного фонду.

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