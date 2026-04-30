Изменения для украинцев в мае 2026 года: что ждет граждан в ближайшее время

В мае 2026 года украинцы столкнутся с несколькими нововведениями. Изменения затронут денежное обеспечение, банковскую систему, тарифы на коммунальные услуги и даже правила оформления имущества. Не помешает узнать, с чем наши граждане будут иметь дело в ближайшее время.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о главных изменениях для украинцев в мае 2026 года.

Новые платежки за коммунальные услуги

Во время отопительного сезона украинцы могли платить сниженный тариф за электроэнергию — 2,64 грн/кВт-час. А благодаря двухзоновым счетчикам цена за ночное потребление ресурса вообще находилась на уровне 1,32 грн/кВт-ч.

Льгота распространялась на домохозяйства с электроотоплением. Однако в мае эту скидку отменят, все тарифы на свет выровняются. То есть бытовые потребители будут платить стандартную цену 4,32 грн/кВт-ч независимо от системы отопления дома или квартиры.

Надбавки для пенсионеров

Денежное обеспечение пенсионеров в мае 2026 года останется на прежнем уровне, однако некоторые категории граждан могут рассчитывать на фиксированные доплаты в размере от 300 до 570 грн. По информации ПФУ, сумма надбавок зависит от возраста получателя:

от 70 до 74 лет — 300 грн;

от 75 до 79 лет — 456 грн;

от 80 лет и старше — 570 грн.

Для назначения средств необходимо получать не более 10 340,35 грн по состоянию на 1 января 2026 года. Отдельно обращаться в контролирующий орган для оформления надбавки не нужно, ее применяют автоматически.

Усиление контроля за банками

Национальный банк Украины утвердил постановление № 27, которое вступит в силу 1 мая. Документ содержит новые требования и ограничения по деятельности учреждений, в частности будут применять реакции на ухудшение финансового состояния конкретного банка, особенно при наличии угрозы для денег клиентов.

Плюс заработает механизм надзора за запуском новых банковских продуктов. Усиленный контроль позволит своевременно реагировать на проблемы и быстро их решать, чтобы ничего не угрожало финансовым вкладам украинцев.

Оформление имущества на детей

С 25 мая 2026 года, когда вступит в силу закон о совершенствовании порядка совершения сделок в интересах детей, изменятся правила оформления имущества на малолетних и несовершеннолетних лиц.

Больше не придется получать согласие органа опеки и попечительства, чтобы подарить ребенку недвижимость, автомобиль или другое ценное имущество. Для осуществления запланированного будет достаточно согласия родителей. В то же время отчуждение имущества, принадлежащего ребенку, в дальнейшем потребует разрешения компетентного органа.

