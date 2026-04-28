Тариф на электроэнергию: что изменится для некоторых украинцев в мае 2026 года

Май 2026 года принесет украинцам не только финансовые нововведения, но также изменения в коммунальных платежах. Некоторым гражданам придется больше платить за потребленную электроэнергию. Причина — завершение действия сезонной льготы, связанной с типом отопления.

Отопление жилья электричеством

В Украине действует стандартная цена за потребление электроэнергии — 4,32 грн/кВт-ч. Однако в период отопительного сезона некоторым украинцам полагается льгота: они оплачивают по тарифу 2,64 грн/кВт-ч. Скидку применяют граждане, которые отапливают жилье не газом, а электричеством.

Важное условие — использовать до 2 000 кВт в месяц. За потребление сверх лимита придется платить 4,32 грн/кВт-ч. Поскольку начало мая предусматривает завершение отопительного сезона, то действие скидки прекратится. Владельцы домохозяйств с электроотоплением столкнутся с повышенными суммами в платежках за свет.

Кстати, тарифы для пользователей двухзонных счетчиков тоже изменятся. Зимой электроотопление обходилось в 2,64 грн/кВт-ч (днем) и в 1,32 грн/кВт-ч (ночью). Однако с 1 мая цены выровняются для всех бытовых потребителей, независимо от типа системы отопления жилого помещения.

Повысят ли тариф на свет

В эфире Ранок.LIVE народный депутат от "Слуги народа" Сергей Нагорняк рассказал, планируют ли повышать стоимость электроэнергии в Украине в ближайшее время. По словам спикера, никаких нововведений не предвидится — действие постановления Кабинета Министров № 1331 продолжат после 30 апреля.

"По моей информации, правительство в этом году не планирует пересмотр цен на электрическую энергию для населения, в этом, по состоянию на сейчас, острой необходимости нет", — отметил Нагорняк.

Чтобы экономить на коммунальных услугах, можно установить дома двухзонный или трехзонный счетчик. В первом случае за потребленную ночью энергию придется платить вдвое меньше — 2,16 грн/кВт-ч. Во втором случае ночной период исчисляется по тарифу 1,73 грн/кВт-ч, а пиковый (08:00-11:00, 20:00-22:00) — по 6,48 грн/кВт-ч.

Также Новини.LIVE рассказывали, что Нафтогаз оставил тариф для населения на уровне 7,96 грн за кубометр как минимум до 30 апреля 2027 года. В Украине действует мораторий на повышение цен во время военного положения. Но плата за доставку газа зависит от потребления.