Тариф на електроенергію: що зміниться для деяких українців у травні 2026 року

Платіжки за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE

Травень 2026 року принесе українцям не лише фінансові нововведення, але й зміни в комунальних платежах. Деяким громадянам доведеться більше платити за спожиту електроенергію. Причина — завершення дії сезонної пільги, пов’язаної з типом опалення.

Сайт Новини.LIVE розповідає, до чого готуватися українцям з 1 травня 2026 року.

Опалення житла електрикою

В Україні діє стандартна ціна за споживання електроенергії — 4,32 грн/кВт-год. Однак у період опалювального сезону деяким українцям належить пільга: вони оплачують за тарифом 2,64 грн/кВт-год. Знижку застосовують громадяни, які опалюють житло не газом, а електрикою.

Важлива умова — використовувати до 2 000 кВт на місяць. За споживання понад ліміт доведеться платити 4,32 грн/кВт-год. Оскільки початок травня передбачає завершення опалювального сезону, то дія знижки припиниться. Власники домогосподарств із електроопаленням стикнуться з підвищеними сумами у платіжках за світло.

До речі, тарифи для користувачів двозонних лічильників також зміняться. Взимку електроопалення обходилося у 2,64 грн/кВт-год (вдень) та в 1,32 грн/кВт-год (вночі). Проте з 1 травня ціни вирівняються для всіх побутових споживачів, незалежно від типу системи опалення житлового приміщення.

Чи підвищать тариф на світло

В ефірі Ранок.LIVE народний депутат від "Слуги народу" Сергій Нагорняк розповів, чи планують підвищувати вартість електроенергії в Україні найближчим часом. За словами спікера, жодних нововведень не передбачається — дію постанови Кабінету Міністрів № 1331 продовжать після 30 квітня.

"За моєю інформацією, уряд цього року не планує перегляд цін на електричну енергію для населення, в цьому, станом на зараз, гострої потреби немає", — зазначив Нагорняк.

Аби економити на комунальних послугах, можна встановити вдома двозонний або тризонний лічильник. У першому випадку за спожиту вночі енергію доведеться платити вдвічі менше — 2,16 грн/кВт-год. У другому випадку нічний період обраховується за тарифом 1,73 грн/кВт-год, а піковий (08:00-11:00, 20:00-22:00) — за 6,48 грн/кВт-год.

Що ще варто знати українцям

Базова ціна перебуває на рівні 4,32 грн/кВт-год станом на 2026 рік. Однак за витрати ресурсу вночі потрібно платити менше.

Також Новини.LIVE розповідали, що Нафтогаз залишив тариф для населення на рівні 7,96 грн за кубометр щонайменше до 30 квітня 2027 року. В Україні діє мораторій на підвищення цін під час воєнного стану. Але плата за доставку газу залежить від споживання.