Зміни для українців у травні 2026 року: що чекає громадян найближчим часом

Українці гуляють вулицею Києва.

У травні 2026 року українці стикнуться з кількома нововведеннями. Зміни зачеплять грошове забезпечення, банківську систему, тарифи на комунальні послуги та навіть правила оформлення майна. Не завадить дізнатися, з чим наші громадяни матимуть справу найближчим часом.

Нові платіжки за комунальні послуги

Під час опалювального сезону українці могли платити знижений тариф за електроенергію — 2,64 грн/кВт-год. А завдяки двозоновим лічильникам ціна за нічне споживання ресурсу взагалі перебувала на рівні 1,32 грн/кВт-год.

Пільга поширювалася на домогосподарства з електроопаленням. Однак у травні цю знижку скасують, всі тарифи на світло вирівняються. Тобто побутові споживачі будуть платити стандартну ціну 4,32 грн/кВт-год незалежно від системи опалення будинку або квартири.

Надбавки для пенсіонерів

Грошове забезпечення пенсіонерів у травні 2026 року залишиться на попередньому рівні, однак деякі категорії громадян можуть розраховувати на фіксовані доплати у розмірі від 300 до 570 грн. За інформацією ПФУ, сума надбавок залежить від віку отримувача:

від 70 до 74 років — 300 грн;

від 75 до 79 років — 456 грн;

від 80 років і старше — 570 грн.

Для призначення коштів необхідно отримувати не більше 10 340,35 грн станом на 1 січня 2026 року. Окремо звертатися в контролюючий орган для оформлення надбавки не потрібно, її застосовують автоматично.

Посилення контролю за банками

Національний банк України затвердив постанову № 27, яка набере чинності 1 травня. Документ містить нові вимоги та обмеження щодо діяльності установ, зокрема будуть застосовувати реакції на погіршення фінансового стану конкретного банку, особливо за наявності загрози для коштів клієнтів.

Плюс запрацює механізм нагляду за запуском нових банківських продуктів. Посилений контроль дозволить своєчасно реагувати на проблеми і швидко їх вирішувати, аби нічого не загрожувало фінансовим вкладам українців.

Оформлення майна на дітей

З 25 травня 2026 року, коли набуде чинності закон щодо вдосконалення порядку вчинення правочинів в інтересах дітей, зміняться правила оформлення майна на малолітніх та неповнолітніх осіб.

Більше не доведеться отримувати згоду органу опіки та піклування, аби подарувати дитині нерухомість, автомобіль або інше цінне майно. Для здійснення запланованого буде достатньо згоди батьків. Водночас відчуження майна, яке належить дитині, надалі вимагатиме дозволу компетентного органу.

