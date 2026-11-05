Женщина держит наличные. Фото: Новини.LIVE

Государство расширяет финансовую поддержку молодежных инициатив в небольших населенных пунктах. Стартовал новый конкурсный отбор в рамках программы грантов Президента Украины, ориентированный на жителей территориальных общин с населением до 10 тысяч человек. Участники имеют возможность выиграть от 50 до 200 тысяч гривен на реализацию собственных социально значимых проектов в 2027 году.

Об этом сообщает Правительственный портал, передают Новини.LIVE.

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Какие проекты могут получить финансирование

Среди приоритетных направлений финансирования:

локальные решения для энергонезависимости общин;

создание инклюзивного пространства и доступной среды для всех категорий населения;

культурные инициативы, сохранение наследия и развитие молодежных центров;

любые практические идеи, улучшающие качество жизни в общине.

"На этот раз программа охватит значительно больше населенных пунктов. Убежден, что у нашей молодежи немало идей и видения того, что нужно изменить на местах. Мы должны дать ей возможность воплотить эти инициативы в жизнь. Мы часто говорим об устойчивости общин. Но она в большей степени зависит и от молодежи — от ее идей, инициатив и готовности действовать", — подчеркнул министр по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Виталий Безгин.

Проект реализуется совместно с Офисом Президента, Министерством молодежи и спорта Украины и Украинским молодежным фондом.

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Кто может принять участие и что нужно для подачи заявки

Особенностью конкурса этого года являются максимально упрощенные требования к участникам. Участвовать могут лица в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Заявки принимаются от физических лиц, поэтому для участия не требуется регистрировать общественную организацию или быть предпринимателем. Правительство подчеркивает, что наличие предыдущего опыта реализации грантовых или социальных проектов не является обязательным.

Главное условие — проживать в населённом пункте с численностью населения до 10 тысяч человек и иметь сформированную идею с чётким планом использования средств.

До какого срока нужно успеть подать заявку

Прием конкурсных заявок уже открыт, а вся процедура рассчитана на следующий год. Подать заявку можно со 2 ноября по 2 декабря 2026 года. Выделение средств и непосредственная реализация отобранных проектов будут осуществляться в рамках Государственного бюджета Украины на 2027 год.

Как отмечают представители правительства, возможность получить государственное финансирование позволит молодым активистам воплотить свой замысел в реальный объект или сервис в родном селе или городке без бюрократии.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, кому придется вернуть государственные выплаты. Речь идет об украинцах в возрасте от 40 лет. Граждане, получившие финансовую помощь от государства на медицинское обследование, должны проверить свои счета, чтобы избежать отмены выплат в следующем году.

Также Новини.LIVE сообщали, сколько государство выплатит безработным в ноябре. Чтобы получить выплаты, необходимо иметь официальный статус безработного. Оформить его могут граждане трудоспособного возраста, которые потеряли работу, не имеют других доходов и готовы устроиться на работу.