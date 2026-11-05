Жінка тримає готівку. Фото: Новини.LIVE

Держава розширює фінансову підтримку молодіжних ініціатив у невеликих населених пунктах. Стартував новий конкурсний відбір у межах програми Грантів Президента України, орієнтований на жителів територіальних громад із населенням до 10 тисяч осіб. Учасники мають змогу виграти від 50 до 200 тисяч гривень на реалізацію власних соціально значущих проєктів у 2027 році.

Про це повідомляє Урядовий портал, передають Новини.LIVE.

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Які проєкти можуть отримати фінансування

Серед пріоритетних напрямів фінансування:

локальні рішення для енергонезалежності громад;

створення інклюзивного простору та доступного середовища для всіх категорій населення;

культурні ініціативи, збереження спадщини та розвиток молодіжних осередків;

будь-які практичні ідеї, які покращують якість життя у громаді.

"Цього разу програма охопить значно більше населених пунктів. Переконаний, що у нашої молоді чимало ідей та бачення того, що потрібно змінити на місцях. Маємо дати їй можливість втілити ці ініціативи в життя. Ми часто говоримо про стійкість громад. Але вона більшою мірою залежить і від молоді — від її ідей, ініціатив та готовності діяти", — наголосив Міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України Віталій Безгін.

Проєкт реалізується спільно з Офісом Президента, Міністерством молоді та спорту України та Українським молодіжним фондом.

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Хто може взяти участь і що потрібно для подачі

Особливістю цьогорічного конкурсу є максимально спрощені вимоги до конкурсантів. Брати участь можуть особи віком від 14 до 35 років включно. Заявки приймаються від фізичних осіб, тож для участі не потрібно реєструвати громадську організацію чи бути підприємцем. Уряд наголошує, що наявність попереднього досвіду реалізації грантових або соціальних проєктів не є обов'язковою.

Головна умова — жити у громаді з чисельністю населення до 10 тисяч осіб та мати сформовану ідею з чітким плануванням використання коштів.

До якого терміну треба встигнути подати заявку

Прийом конкурсних заявок вже відкрито, а вся процедура розрахована на наступний рік. Подати заявку можна з 2 листопада до 2 грудня 2026 року. Видача коштів та безпосередня реалізація відібраних проєктів відбуватиметься в межах Державного бюджету України на 2027 рік.

Як зазначають урядовці, шанс отримати державне фінансування дасть змогу молодим активістам перетворити власний задум на реальний об'єкт чи сервіс у рідному селі чи містечку без бюрократії.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, кому доведеться повернути державні виплати. Йдеться про українців віком від 40 років. Громадяни, що отримали фінансову допомогу від держави на скринінг здоров'я, мають перевірити рахунки, аби уникнути скасування виплат у наступному році.

Також Новини.LIVE повідомляли, скільки держава заплатить безробітним у листопаді. Щоб отримати виплати, варто мати офіційний статус безробітного. Оформити його можуть громадяни працездатного віку, які втратили роботу, не мають інших доходів та готові працевлаштуватися.