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Главная Экономика Остались считанные часы: ФЛП должны заплатить налоги в августе

Остались считанные часы: ФЛП должны заплатить налоги в августе

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2026 13:06
Налоги для ФЛП 3 группы в 2026 году: что нужно обязательно сделать 19 августа
Стол с документами и калькулятором. Фото: Pexels

Физические лица-предприниматели 3 группы упрощенной системы должны выполнить финансовые обязательства перед государством. Ставки налогов остались неизменными, а крайняя дата — 19 августа. Если ФЛП не успеет завершить дело вовремя, начнет начисляться штраф. Мы разобрались, какие суммы должны заплатить представители бизнеса в ближайшее время.

Об этом рассказывает Новини.LIVE с присылкой на информационно-справочный ресурс ГНС.

Налоги для ФЛП 3 группы

В августе заканчивается отчетный период для ФЛП 3 группы упрощенной системы, которые обязаны заплатить налоги за второй квартал 2026 года. В течение 19 августа необходимо внести на бюджетные счета:

  • единый налог в размере 5% дохода за три месяца;
  • военный сбор в размере 1% дохода.

Следует отметить, что с 1 июля реквизиты для уплаты военного сбора изменились, поэтому лучше заранее проверить их правильность, дабы средства не оказались "в воздухе". Это можно легко сделать в Электронном кабинете плательщика на портале Государственной налоговой службы.

В случае задержки контролирующий орган начислит штрафную санкцию. Согласно статье 124 Налогового кодекса, представителям бизнеса придется заплатить 5% от суммы долга, если просрочка составляет не более 30 календарных дней. В противном случае санкция достигнет уровня 10%.

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Что дает налоговая социальная льгота

Ранее мы рассказывали, кому доступна налоговая социальная льгота (НСЛ) в 2026 году. Обратившись к работодателю с соответствующим заявлением, сотрудники могут снизить свой общий месячный налогооблагаемый доход в виде официальной зарплаты.

То есть нужно будет заплатить меньшую сумму обязательных налогов (18% НДФЛ и 5% военного сбора), а выплата "на руки" увеличится. НСЛ можно применить к должностному окладу, премиям, надбавкам, доплатам и больничным. В то же время она не распространяется на доход от предпринимательской деятельности.

Базовая налоговая социальная льгота находится на уровне 1 664 грн — это 50% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Некоторые категории работников имеют право на увеличенную ставку, например, родители двух и более несовершеннолетних детей, одинокие матери, лица с инвалидностью I-II группы и т.д.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какие налоги должны заплатить ФЛП 2 группы упрощенной системы. На них распространяется обязательство пополнять государственный бюджет единым социальным взносом, военным сбором и единым налогом. Мы узнали о крайних датах и суммах в августе.

Также Новини.LIVE рассказывали, что штраф за неуплату налога на недвижимость может возрасти до 50%. Такое финансовое взыскание предусмотрено в случае повторного сознательного уклонения от начисления средств. Плюс срок задержки должен превышать 1095 календарных дней.

ФЛП налоги Налоговая служба штрафы предприниматели
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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