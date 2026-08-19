Податки для ФОП 3 групи у 2026 році: що треба обов’язково зробити 19 серпня

Стіл з документами і калькулятором. Фото: Pexels

Фізичні особи-підприємці 3 групи спрощеної системи повинні виконати фінансові зобов’язання перед державою. Ставки податків залишилися незмінними, а крайня дата — 19 серпня. Якщо ФОП не встигне завершити справу вчасно, почне нараховуватися штраф. Ми розібралися, які суми повинні заплатити представники бізнесу найближчим часом.

Про це розповідає Новини.LIVE з присиланням на інформаційно-довідковий ресурс ДПС.

Податки для ФОП 3 групи

В серпні закінчується звітний період для ФОП 3 групи спрощеної системи, які зобов’язанні заплатити податки за другий квартал 2026 року. Протягом 19 серпня необхідно внести на бюджетні рахунки:

єдиний податок у розмірі 5% від доходу за три місяці;

військовий збір у розмірі 1% від доходу.

Варто зауважити, що з 1 липня реквізити для сплати військового збору змінилися, тому краще заздалегідь перевірити їх правильність, аби кошти не опинилися "в повітрі". Це можна легко зробити в Електронному кабінеті платника на порталі Державної податкової служби.

В разі затримки контролюючий орган нарахує штрафну санкцію. Згідно зі статтею 124 Податкового кодексу, представникам бізнесу доведеться заплатити 5% від суми боргу, якщо протермінування складає не більше 30 календарних днів. У протилежному випадку санкція досягне рівня 10%.

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Що дає податкова соціальна пільга

Раніше ми розповідали, кому доступна податкова соціальна пільга (ПСП) у 2026 році. Звернувшись до роботодавця з відповідною заявою, працівники можуть зменшити свій загальний місячний оподатковуваний доход у вигляді офіційної зарплати.

Це означає, що потрібно буде заплатити меншу суму обов’язкових податків (18% ПДФО та 5% військового збору), а виплата "на руки" збільшиться. ПСП можна застосувати до посадового окладу, премій, надбавок, доплат і лікарняних. Водночас вона не поширюється на дохід від підприємницької діяльності.

Базова податкова соціальна пільга перебуває на рівні 1 664 грн — це 50% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Деякі категорії працівників мають право на збільшену ставку, наприклад, батьки двох і більше неповнолітніх дітей, самотні матері, особи з інвалідністю I-II групи та ін.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, які податки повинні заплатити ФОПи 2 групи спрощеної системи. На них поширюється зобов’язання поповнювати державний бюджет єдиним соціальним внеском, військовим збором і єдиним податком. Ми дізналися про крайні дати і суми в серпні.

Також Новини.LIVE розповідали, що штраф за несплату податку на нерухомість може зрости до 50%. Таке фінансове стягнення передбачене в разі повторного свідомого ухилення від нарахування коштів. Плюс термін затримки повинен перевищувати 1095 календарних днів.