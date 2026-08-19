Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультДім та городРинок нерухомостіВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортКиївПолітикаОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Залишилися лічені години: ФОПи повинні заплатити податки в серпні

Залишилися лічені години: ФОПи повинні заплатити податки в серпні

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2026 13:06
Податки для ФОП 3 групи у 2026 році: що треба обов’язково зробити 19 серпня
Стіл з документами і калькулятором. Фото: Pexels

Фізичні особи-підприємці 3 групи спрощеної системи повинні виконати фінансові зобов’язання перед державою. Ставки податків залишилися незмінними, а крайня дата — 19 серпня. Якщо ФОП не встигне завершити справу вчасно, почне нараховуватися штраф. Ми розібралися, які суми повинні заплатити представники бізнесу найближчим часом.

Про це розповідає Новини.LIVE з присиланням на інформаційно-довідковий ресурс ДПС.

Податки для ФОП 3 групи

В серпні закінчується звітний період для ФОП 3 групи спрощеної системи, які зобов’язанні заплатити податки за другий квартал 2026 року. Протягом 19 серпня необхідно внести на бюджетні рахунки:

  • єдиний податок у розмірі 5% від доходу за три місяці;
  • військовий збір у розмірі 1% від доходу.

Варто зауважити, що з 1 липня реквізити для сплати військового збору змінилися, тому краще заздалегідь перевірити їх правильність, аби кошти не опинилися "в повітрі". Це можна легко зробити в Електронному кабінеті платника на порталі Державної податкової служби.

В разі затримки контролюючий орган нарахує штрафну санкцію. Згідно зі статтею 124 Податкового кодексу, представникам бізнесу доведеться заплатити 5% від суми боргу, якщо протермінування складає не більше 30 календарних днів. У протилежному випадку санкція досягне рівня 10%.

Читайте також:

Що дає податкова соціальна пільга

Раніше ми розповідали, кому доступна податкова соціальна пільга (ПСП) у 2026 році. Звернувшись до роботодавця з відповідною заявою, працівники можуть зменшити свій загальний місячний оподатковуваний доход у вигляді офіційної зарплати.

Це означає, що потрібно буде заплатити меншу суму обов’язкових податків (18% ПДФО та 5% військового збору), а виплата "на руки" збільшиться. ПСП можна застосувати до посадового окладу, премій, надбавок, доплат і лікарняних. Водночас вона не поширюється на дохід від підприємницької діяльності.

Базова податкова соціальна пільга перебуває на рівні 1 664 грн — це 50% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Деякі категорії працівників мають право на збільшену ставку, наприклад, батьки двох і більше неповнолітніх дітей, самотні матері, особи з інвалідністю I-II групи та ін.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, які податки повинні заплатити ФОПи 2 групи спрощеної системи. На них поширюється зобов’язання поповнювати державний бюджет єдиним соціальним внеском, військовим збором і єдиним податком. Ми дізналися про крайні дати і суми в серпні.

Також Новини.LIVE розповідали, що штраф за несплату податку на нерухомість може зрости до 50%. Таке фінансове стягнення передбачене в разі повторного свідомого ухилення від нарахування коштів. Плюс термін затримки повинен перевищувати 1095 календарних днів.

ФОП податки Податкова служба штрафи підприємці
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації