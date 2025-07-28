Фото из соцсетей — могут ли их использовать без вашего разрешения

Девушка делает фото. Фото: Pexels

В современном мире соцсети стали частью нашей повседневной жизни. Мы ежедневно публикуем фото и видео из своего личного пространства. Но означает ли это, что другие могут свободно хранить, распространять или использовать эти материалы без разрешения.

О том, может ли кто-то использовать личные фото человека без его ведома, объяснили в Telegram-канале "Ты же Юрист".

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Можно ли использовать чужое фото без разрешения

Перед использованием фотографий обязательно нужно получить согласие человека, изображенного на фотографии. Фотоизображения являются частью личных неимущественных прав, и их использование без разрешения является нарушением действующего законодательства. Существуют лишь отдельные исключения, когда согласие не является обязательным:

если лицо дало согласие на съемку за денежное вознаграждение — это автоматически означает разрешение на использование его изображения (если не предусмотрено иное письменным соглашением);

в случае, когда публикация нужна для защиты жизненно важных интересов самого лица или других людей — например, фото пропавшего лица с целью розыска или публикация изображения правонарушителя в рамках журналистского расследования.

Во всех других случаях публикация или использование изображения без согласия человека считаются незаконными.

В какой форме может быть дано согласие

Действующее законодательство не требует строгой формы согласия. Оно может быть:

устным — дано лично во время съемки;

— дано лично во время съемки; письменным — например, подписанное разрешение;

— например, подписанное разрешение; косвенным (молчаливым) — если человек знал о фотографировании, не возражал или сам выложил изображение в открытом доступе.

Разрешено ли использовать фото из открытых профилей в соцсетях

В некоторых случаях это разрешено. Если аккаунт открыт, то есть доступен для всех, и на фото или в его описании нет пометок типа "©", "авторское фото" или "не распространять", использование может считаться правомерным.

Важно также, чтобы изображение не использовали с оскорбительным подтекстом — в форме насмешки, сатиры, пародии или критики, которая может повредить чести, достоинству или репутации человека.

В случае нарушения хотя бы одного из этих условий использование чужого фото без разрешения будет незаконным и может иметь юридические последствия.

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