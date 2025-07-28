Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Личные фото в соцсетях — может ли их кто-то использовать

Личные фото в соцсетях — может ли их кто-то использовать

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 18:15
Фото из соцсетей — могут ли их использовать без вашего разрешения
Девушка делает фото. Фото: Pexels

В современном мире соцсети стали частью нашей повседневной жизни. Мы ежедневно публикуем фото и видео из своего личного пространства. Но означает ли это, что другие могут свободно хранить, распространять или использовать эти материалы без разрешения.

О том, может ли кто-то использовать личные фото человека без его ведома, объяснили в Telegram-канале "Ты же Юрист".

Реклама
Читайте также:

Можно ли использовать чужое фото без разрешения

Перед использованием фотографий обязательно нужно получить согласие человека, изображенного на фотографии. Фотоизображения являются частью личных неимущественных прав, и их использование без разрешения является нарушением действующего законодательства. Существуют лишь отдельные исключения, когда согласие не является обязательным:

  • если лицо дало согласие на съемку за денежное вознаграждение — это автоматически означает разрешение на использование его изображения (если не предусмотрено иное письменным соглашением);
  • в случае, когда публикация нужна для защиты жизненно важных интересов самого лица или других людей — например, фото пропавшего лица с целью розыска или публикация изображения правонарушителя в рамках журналистского расследования.

Во всех других случаях публикация или использование изображения без согласия человека считаются незаконными.

В какой форме может быть дано согласие

Действующее законодательство не требует строгой формы согласия. Оно может быть:

  • устным — дано лично во время съемки;
  • письменным — например, подписанное разрешение;
  • косвенным (молчаливым) — если человек знал о фотографировании, не возражал или сам выложил изображение в открытом доступе.

Разрешено ли использовать фото из открытых профилей в соцсетях

В некоторых случаях это разрешено. Если аккаунт открыт, то есть доступен для всех, и на фото или в его описании нет пометок типа "©", "авторское фото" или "не распространять", использование может считаться правомерным.

Важно также, чтобы изображение не использовали с оскорбительным подтекстом — в форме насмешки, сатиры, пародии или критики, которая может повредить чести, достоинству или репутации человека.

В случае нарушения хотя бы одного из этих условий использование чужого фото без разрешения будет незаконным и может иметь юридические последствия.

Ранее мы писали, что некоторые украинцы устанавливают камеры в подъездах не по прихоти, а для безопасности — это может пригодиться при кражах или хулиганстве. Однако перед монтажом стоит выяснить, разрешено ли это делать без согласования.

Также мы рассказывали, что из-за полномасштабной войны, которая длится уже более трех лет, в Украине запрещено использовать пиротехнику с громкими звуками или яркими вспышками — это может нанести психологический вред, особенно пострадавшим от боевых действий.

закон авторское право соцсети фотографы правонарушение
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации