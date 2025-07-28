Фото із соцмереж — чи можуть їх використовувати без вашого дозволу

Дівчина робить фото. Фото: Pexels

У сучасному світі соцмережі стали частиною нашого повсякденного життя. Ми щодня публікуємо фото та відео зі свого особистого простору. Але чи означає це, що інші можуть вільно зберігати, поширювати або використовувати ці матеріали без дозволу.

Про те, чи може хтось використовувати особисті фото людини без її відома, пояснили в Telegram-каналі "Ти ж Юрист".

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Чи можна використовувати чуже фото без дозволу

Перед використанням світлин обов'язково потрібно отримати згоду людини, що зображена на фотографії. Фотозображення є частиною особистих немайнових прав, і їхнє використання без дозволу є порушенням чинного законодавства. Існують лише окремі винятки, коли згода не є обов’язковою:

якщо особа дала згоду на знімання за грошову винагороду — це автоматично означає дозвіл на використання її зображення (якщо не передбачено інше письмовою угодою);

у разі, коли публікація потрібна для захисту життєво важливих інтересів самої особи чи інших людей — наприклад, фото зниклої особи з метою розшуку або публікація зображення правопорушника в межах журналістського розслідування.

У всіх інших випадках публікація чи використання зображення без згоди людини вважаються незаконними.

В якій формі може бути дана згода

Чинне законодавство не вимагає суворої форми згоди. Вона може бути:

усною — дана особисто під час знімання;

— дана особисто під час знімання; письмовою — наприклад, підписаний дозвіл;

— наприклад, підписаний дозвіл; непрямою (мовчазною) — якщо людина знала про фотографування, не заперечувала або сама виклала зображення у відкритому доступі.

Чи дозволено використовувати фото з відкритих профілів у соцмережах

У деяких випадках це дозволено. Якщо акаунт відкритий, тобто доступний для всіх, і на фото або в його описі немає позначок типу "©", "авторське фото" чи "не розповсюджувати", використання може вважатися правомірним.

Важливо також, щоб зображення не використовували з образливим підтекстом — у формі глузування, сатири, пародії чи критики, яка може зашкодити честі, гідності або репутації людини.

У разі порушення хоча б однієї з цих умов використання чужого фото без дозволу буде незаконним і може мати юридичні наслідки.

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