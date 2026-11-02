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Главная Экономика Ошибка в фамилии: удастся ли получить дубликат свидетельства о рождении

Ошибка в фамилии: удастся ли получить дубликат свидетельства о рождении

Ua ru
2 ноября 2026 17:12
Дубликат свидетельства о рождении: как получить, если фамилия указана с ошибкой Pexels
Посетители в ЦНАП. Фото: Новини.LIVE

Бывают случаи, когда фамилия в акте о рождении не совпадает с другими официальными документами. Если во взрослом возрасте понадобится получить дубликат свидетельства, могут возникнуть лишние проблемы. Однако украинское законодательство определяет механизм исправления ошибки и подтверждения правильного написания фамилии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на специализированный портал "Юристы.UА".

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Куда обратиться за исправлением фамилии

Если личные данные в свидетельстве о рождении не совпадают с паспортом, получить дубликат будет невозможно, поскольку повторное свидетельство выдается на основании актовой записи, а не путем простого переноса сведений из одного документа в другой.

Сначала придется исправить фамилию в актовой записи, а после этого заказать повторное свидетельство о рождении. Украинцам с такой проблемой следует обратиться в территориальный отдел ГРАГС с соответствующим заявлением о внесении изменений.

"В заявлении укажите неправильное и правильное написание фамилии, объясните расхождение и попросите проверить первоначальную бумажную запись и сведения электронного реестра", — уточнил юрист Юрий Айвазян.

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Какие документы подтверждают фамилию

Для успешного прохождения процедуры необходимо собрать документы, подтверждающие правильное написание фамилии. Могут понадобиться:

  • копии или фотографии первого свидетельства о рождении;
  • паспорта родителей и свидетельство о браке;
  • идентификационный код;
  • трудовая книжка;
  • военный билет;
  • документы об образовании и пр.

После проверки информации в ГРАГС либо внесут изменения в актовую запись и сразу выдадут дубликат свидетельства, либо откажут в услуге. Тогда придется обратиться в суд с просьбой установить факт принадлежности первой актовой записи о рождении конкретному лицу.

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Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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