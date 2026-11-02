Відвідувачі в ЦНАПі. Фото: Новини.LIVE

Трапляються випадки, коли прізвище в актовому записі про народження не збігається з іншими офіційними документами. Якщо в дорослому віці знадобиться отримати дублікат свідоцтва, можуть виникнути зайві проблеми. Однак українське законодавство визначає механізм виправлення помилки і підтвердження правильного написання прізвища.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на спеціалізований портал "Юристи.UA".

Реклама

Куди звернутися за виправленням прізвища

Якщо персональна інформація у свідоцтві про народження не збігається з паспортом, отримати дублікат стане неможливо, оскільки повторне свідоцтво видають на підставі актового запису, а не шляхом простого перенесення відомостей з одного документа в інший.

Спочатку доведеться виправити прізвище в актовому записі, а після цього замовляти повторне свідоцтво про народження. Українцям із такою проблемою слід звернутися до територіального відділу ДРАЦС із відповідною заявою про внесення змін.

"У заяві зазначте неправильне та правильне написання прізвища, поясніть розбіжність і попросіть перевірити первинний паперовий запис та відомості електронного реєстру", — уточнив юрист Юрій Айвазян.

Читайте також:

Які документи підтверджують прізвище

Для успішного виконання процедури потрібно зібрати документи на підтвердження правильного написання прізвища. Можуть знадобитися:

копії чи фотографії першого свідоцтва про народження;

паспорти батьків і свідоцтво про шлюб;

ідентифікаційний код;

трудова книжка;

військовий квиток;

документи про освіту тощо.

Після перевірки інформації в ДРАЦСі або внесуть зміни до актового запису й одразу видають дублікат свідоцтва, або відмовлять у послузі. Тоді доведеться звернутися до суду з проханням встановити факт належності першого актового запису про народження конкретній особі.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, чи можуть військові оформити заповіт або довіреність без звернення до нотаріуса. Для цього документ повинен посвідчити командир військової частини. Якщо службовець перебуває на лікуванні, повноваження переходять до керівника госпіталю.

Також Новини.LIVE розповідали, чим загрожують пенсіонерам помилки в записах або відсутність даних в електронних реєстрах. Проблеми з документами про трудову діяльність можуть призвести до втрати частини страхового стажу та зменшення пенсійного забезпечення.