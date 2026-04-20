Разрешение на хранение и ношение оружия в Украине: кто может получить и какие документы для этого нужны

Во время полномасштабной войны в Украине тема личной безопасности стала значительно острее. Многие люди задумываются о приобретении оружия, чтобы защитить себя, семью и имущество. Но важно понимать, что оружие — это не просто покупка для охоты или самозащиты, а серьезная процедура, которая требует ответственности и проходит по определенной процедуре.

О том, кто в Украине имеет право владеть оружием, а также как получить разрешение на его хранение и ношение в 2026 году.

Кто может владеть оружием в Украине

Согласно действующему законодательству, граждане Украины могут приобрести охотничье гладкоствольное оружие с 21 года, а нарезное — только с 25. При этом количество единиц, которое может купить один человек, формально не ограничено, но владелец обязан обеспечить надлежащее и безопасное хранение всего оружия.

Охотничье огнестрельное оружие используется не только для охоты. Его также применяют в спортивной стрельбе, для самозащиты и для коллекционирования. Оно делится на два основных типа: гладкоствольное и нарезное.

Как приобрести оружие в Украине

Чтобы приобрести оружие, нужно получить разрешение в подразделениях внутренних дел. Для гладкоствольного оружия обращаются в районные или городские отделы, а для нарезного — в областные.

Для оформления разрешения необходимо собрать определенный пакет документов. В частности, требуются:

Медицинская справка

Медицинская справка установленной формы выдается после прохождения наркологического и психиатрического осмотров. Получить ее можно как в государственных, так и в частных медицинских учреждениях, которые имеют соответствующую лицензию. Сроки оформления и стоимость могут отличаться в зависимости от учреждения.

Для получения медицинской справки обычно нужны паспорт, военный билет, подтверждение прохождения осмотров у нарколога и психиатра, фотографии, а иногда и другие документы — в зависимости от требований конкретного заведения.

В то же время существует перечень медицинских противопоказаний, которые не позволяют получить разрешение. Среди них — разного рода зависимости, психические расстройства, серьезные проблемы со зрением, координацией или работой нервной системы.

Документ о прохождении обучения

Кроме медицинской справки, нужно предоставить документ о прохождении обучения по обращению с оружием и сдаче соответствующего экзамена.

Паспортные данные

Также подаются копии страниц паспорта (с основными данными и местом регистрации). Если фактическое место жительства отличается от места регистрации, нужно приложить документ, который это подтверждает.

В пакет документов также входят квитанция об оплате административной услуги, заявление на имя руководителя соответствующего органа, а также заполненная анкета (карта-заявление) с персональными данными. Отдельно стоит отметить, что справка о несудимости является обязательной, даже если она не всегда прямо указана в перечне необходимых документов.

После подачи всех документов выдается разрешение на приобретение оружия. Оно действует в течение трех месяцев и дает право купить конкретный вид оружия. Поэтому перед оформлением стоит убедиться, что нужная модель есть в продаже. После покупки в разрешительном документе делается соответствующая отметка.

Далее владелец должен в течение 10 дней зарегистрировать оружие в органах внутренних дел и оформить разрешение на его хранение и ношение. Если речь идет о нарезном или травматическом оружии, дополнительно проводится процедура отстрела.

Как получить разрешение на хранение и ношение оружия в Украине

Чтобы получить разрешение на хранение и ношение, нужно снова подать пакет документов:

соответствующее заявление

квитанцию об оплате;

2 фотокарточки 3 на 4 см;

документы о приобретении оружия;

страховой полис гражданской ответственности.

Такое разрешение выдается на три года. После завершения этого срока его необходимо продлить — для этого снова подаются медицинская справка, страховой полис, подтверждение оплаты и заявление.

