Дозвіл на зберігання та носіння зброї в Україні: хто може отримати та які документи для цього потрібні

Під час повномасштабної війни в Україні тема особистої безпеки стала значно гострішою. Багато людей замислюються про придбання зброї, щоб захистити себе, родину та майно. Але важливо розуміти, що зброя — це не просто покупка для полювання чи самозахисту, а серйозна процедура, яка вимагає відповідальності та проходить за певною процедурою.

Про те, хто в Україні має право володіти зброєю, а також як отримати дозвіл на її зберігання та носіння у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Портал державних послуг.

Хто може володіти зброєю в Україні

Згідно з чинним законодавством, громадяни України можуть придбати мисливську гладкоствольну зброю з 21 року, а нарізну — лише з 25. При цьому кількість одиниць, яку може купити одна людина, формально не обмежена, але власник зобов’язаний забезпечити належне та безпечне зберігання всієї зброї.

Мисливська вогнепальна зброя використовується не лише для полювання. Її також застосовують у спортивній стрільбі, для самозахисту та для колекціонування. Вона поділяється на два основні типи: гладкоствольну та нарізну.

Як придбати зброю в Україні

Щоб придбати зброю, потрібно отримати дозвіл у підрозділах внутрішніх справ. Для гладкоствольної зброї звертаються до районних або міських відділів, а для нарізної — до обласних.

Для оформлення дозволу необхідно зібрати визначений пакет документів. Зокрема, потрібні:

Медична довідка

Медична довідка встановленої форми видається після проходження наркологічного та психіатричного оглядів. Отримати її можна як у державних, так і в приватних медичних закладах, які мають відповідну ліцензію. Терміни оформлення і вартість можуть відрізнятися залежно від установи.

Для отримання медичної довідки зазвичай потрібні паспорт, військовий квиток, підтвердження проходження оглядів у нарколога та психіатра, фотокартки, а інколи й інші документи — залежно від вимог конкретного закладу.

Водночас існує перелік медичних протипоказань, які не дозволяють отримати дозвіл. Серед них — різного роду залежності, психічні розлади, серйозні проблеми із зором, координацією або роботою нервової системи.

Документ про проходження навчання

Крім медичної довідки, потрібно надати документ про проходження навчання щодо поводження зі зброєю та складання відповідного іспиту.

Паспортні дані

Також подаються копії сторінок паспорта (з основними даними та місцем реєстрації). Якщо фактичне місце проживання відрізняється від місця реєстрації, потрібно додати документ, який це підтверджує.

До пакета документів також входять квитанція про оплату адміністративної послуги, заява на ім’я керівника відповідного органу, а також заповнена анкета (карта-заява) з персональними даними. Окремо варто зазначити, що довідка про несудимість є обов’язковою, навіть якщо вона не завжди прямо вказана у переліку необхідних документів.

Після подачі всіх документів видається дозвіл на придбання зброї. Він діє протягом трьох місяців і дає право купити конкретний вид зброї. Тому перед оформленням варто переконатися, що потрібна модель є в продажу. Після покупки у дозвільному документі робиться відповідна відмітка.

Далі власник має протягом 10 днів зареєструвати зброю в органах внутрішніх справ і оформити дозвіл на її зберігання та носіння. Якщо йдеться про нарізну або травматичну зброю, додатково проводиться процедура відстрілу.

Як отримати дозвіл на зберігання і носіння зброї в Україні

Щоб отримати дозвіл на зберігання і носіння, потрібно знову подати пакет документів:

відповідну заяву

квитанцію про оплату;

2 фотокартки 3 на 4 см;

документи про придбання зброї;

страховий поліс цивільної відповідальності.

Такий дозвіл видається на три роки. Після завершення цього терміну його необхідно продовжити — для цього знову подаються медична довідка, страховий поліс, підтвердження оплати та заява.

