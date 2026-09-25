Перевод средств на счет ФЛП: почему нельзя принимать оплату за услуги на личную карту

Оплата картой. Фото: Новини.LIVE

Получение заработанных денег на собственную банковскую карту вместо счета для предпринимательской деятельности — одна из самых распространенных ошибок украинских ФЛП. Ведь Национальный банк Украины четко разграничивает личные финансы и бизнес-операции. Такие действия могут привлечь внимание налоговых и других контролирующих органов.

Сайт Новини.LIVE выяснял самые распространенные финансовые сценарии и правила работы со средствами.

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Клиент просит номер личной карты для оплаты

По словам экспертов, законом это запрещено. Принимать систематические платежи за проданные товары или оказанные услуги можно исключительно на бизнес-счет ФЛП.

Если клиент случайно перечислил деньги на вашу карту физического лица, эта сумма все равно считается предпринимательским доходом. Ее обязательно нужно учесть и отразить в налоговой декларации за текущий период. Однако использовать личную карту в качестве постоянного инструмента расчетов с клиентами нельзя.

Можно ли снимать средства со счета ФЛП для личных нужд

Такая схема разрешена. После уплаты всех причитающихся налогов и сборов средства на счете ФЛП становятся вашей частной собственностью. После чего вы можете перечислять их на собственную карту физического лица.

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Чтобы у налоговой не возникло вопросов, в платежном поручении следует указывать четкое назначение — "перевод собственных средств ФЛП на личный счет, без НДС". Повторно облагать эти деньги налогом ГНС не будет, ведь они уже учтены как доход от бизнеса.

Можно ли пополнять счет ФЛП собственными средствами

ФЛП, работающее по единому налогу, может вносить собственные средства на бизнес-счёт. Однако здесь существует серьёзный риск: чтобы налоговая не расценила этот вклад как новый незадекларированный доход и не обязала уплатить с него налог, у вас должны быть документы, подтверждающие их происхождение.

Например, это могут быть справки о ранее полученной и обложенной налогом зарплате или других задекларированных доходах. Это особенно актуально, когда речь идет о внесении значительных сумм.

Входящие платежи от покупателей должны поступать исключительно на счет ФЛП, а на личные нужды средства выводятся только после их зачисления на бизнес-счет.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, что будет с лимитами дохода ФЛП в 2027 году. В Украине планируют изменить размер минимальной зарплаты и прожиточного минимума с 1 января 2027 года. Социальные стандарты влияют на некоторые выплаты, а также используются для расчета налоговых ставок.

Также Новини.LIVЕ сообщали, за что банк может заморозить счет ФЛП. Еще несколько лет назад ФЛП достаточно было контролировать свой годовой лимит дохода. Теперь одного этого показателя недостаточно.