Переказ коштів на рахунок ФОП: чому не можна приймати оплату за послуги на особисту картку

Розрахунок карткою. Фото: Новини.LIVE

Приймання зароблених грошей на власну банківську картку замість підприємницького рахунку — одна з найпоширеніших помилок українських ФОПів. Адже Національний банк України чітко розмежовує особисті фінанси та бізнес-операції. Такі дії можуть зацікавити податкову та інші контролюючі органи.

Сайт Новини.LIVE дізнавався про найпоширеніші фінансові сценарії та правила роботи з коштами.

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Клієнт просить номер особистої картки для сплати

За словами експертів, законом це заборонено. Приймати систематичні платежі за продані товари або надані послуги можна виключно на бізнес-рахунок ФОП.

Якщо клієнт випадково переказав гроші на вашу картку фізособи, ця сума все одно вважається підприємницьким доходом. Її обов'язково треба внести до обліку та відобразити у податковій декларації за поточний період. Проте використовувати особисту картку як постійний інструмент розрахунків із клієнтами не можна.

Чи можна забирати кошти з рахунку ФОПа для власних потреб

Така схема дозволяється. Після сплати всіх належних податків та зборів кошти на рахунку ФОП стають вашою приватною власністю. Після чого ви можете перераховувати їх на власну картку фізособи.

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Щоб у податкової не виникло питань, у платіжному дорученні слід вказувати чітке призначення — "переказ власних коштів ФОП на особистий рахунок, без ПДВ". Повторно оподатковувати ці гроші ДПС не буде, адже вони вже враховані як бізнес-дохід.

Чи можна поповнювати рахунок ФОП власними коштами

ФОП на єдиному податку може вносити власні кошти на бізнес-рахунок. Однак тут існує важливий ризик: щоб податкова не порахувала це внесення як новий незадекларований дохід і не зобов'язала сплатити з нього податок, ви повинні мати документи, які підтверджують їхнє походження.

Наприклад, це можуть бути довідки про раніше отриману й оподатковану зарплату чи інші задекларовані доходи. Це особливо актуально, коли йдеться про внесення значних сум.

Вхідні платежі від покупців мають йти виключно на рахунок ФОП, а на особисті потреби кошти виводяться лише після їх зарахування на бізнес-аккаунт.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, що буде з лімітами доходу ФОПів у 2027 році. В Україні планують змінити розмір мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму з 1 січня 2027 року. Соціальні стандарти впливають на деякі виплати, а також використовуються для розрахунку податкових ставок.

Також Новини.LIVE повідомляли, за що банк може заморозити рахунок ФОПа. Ще кілька років тому ФОПам було достатньо контролювати свій річний ліміт доходу. Тепер одного цього показника замало.