Мінімальна зарплата може зрости з 1 січня: як це вплине на річні ліміти доходу ФОП

Жінка з документами. Фото: Pexels

В Україні планують змінити розмір мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму з 1 січня 2027 року. Соціальні стандарти впливають на деякі виплати, а також використовуються для розрахунку податкових ставок. Більше того, від МЗП залежать річні ліміти ФОП на спрощеній системі. Якщо показник мінімальної зарплати зросте, для фізичних осіб-підприємців діятимуть нові обмеження.

Сайт Новини.LIVE розповідає, якими можуть бути річні ліміти доходу ФОП у 2027 році.

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Нові ліміти на доходи підприємців

Згідно зі статтею 291 Податкового кодексу, ФОПи на спрощеній системі можуть заробляти не більше встановленого ліміту за рік. Перевищення суми тягне суворі наслідки, яких варто уникати. Фінансові обмеження залежать від розміру мінімальної зарплати та варіюються для представників кожної групи ФОП.

У законопроєкті № 16000 "Про Державний бюджет України на 2027 рік" прописали МЗП на рівні 9 546 грн із 1 січня. Звісно, це лише пропозиція, яку можуть відхилити, однак на практиці народні депутати майже завжди погоджуються з новими показниками соціальних стандартів.

Якщо мінімальну зарплату переглянуть, то річні ліміти доходів для ФОП на спрощеній системі зростуть:

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для 1 групи — до 1 594 182 грн (167 МЗП);

для 2 групи — до 7 961 364 грн (834 МЗП);

для 3 групи — до 11 140 182 грн (1167 МЗП).

Варто зауважити, що ліміти встановлюються виходячи з розміру мінімальної зарплати, дійсної на 1 січня поточного року, і протягом 12 місяців не змінюється навіть у разі повторного перегляду МЗП.

Що загрожує за перевищення ліміту

Фізичним особам-підприємцям не можна перевищувати річний ліміт доходу, оскільки українське законодавство передбачає сувору відповідальність. По-перше, представникам бізнесу доведеться заплатити штраф (єдиний податок) у розмірі 15% від надмірної суми заробітку.

По-друге, ФОПа автоматично переведуть на вищу групу спрощеної системи, що може викликати проблеми, враховуючи специфіку підприємницької діяльності. А для 3 групи альтернативи немає — лише перехід на загальну систему і реєстрація платником ПДВ при загальному обсязі оподатковуваних операцій на суму від 1 млн гривень.

Раніше Новини.LIVE писали, якою буде мінімальна зарплата "на руки" з 1 січня 2027 року. В Україні хочуть підняти МЗП до рівня 9 546 грн замість 8 647 грн у 2026 році. З доходу стягують 18% ПДФО та 5% військового збору, тому після сплати податків залишиться близько 7 350,42 грн.

Також Новини.LIVE розповідали, що деякі категорії осіб можуть не платити військовий збір. Пільга передбачена для підприємців, податкова адреса яких розташована в зоні бойових дій або на тимчасово окупованих територіях України. Водночас перелік пільговиків доволі широкий.