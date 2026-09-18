Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика ФЛП следует приготовиться: что будет с лимитами дохода в 2027 году

ФЛП следует приготовиться: что будет с лимитами дохода в 2027 году

Ua ru
18 сентября 2026 16:10
Минимальная зарплата может вырасти с 1 января: как это повлияет на годовые лимиты дохода ФЛП
Женщина с документами. Фото: Pexels

В Украине планируют изменить размер минимальной зарплаты и прожиточного минимума с 1 января 2027 года. Социальные стандарты влияют на некоторые выплаты, а также используются для расчета налоговых ставок. Более того, от МЗП зависят годовые лимиты ФЛП на упрощенной системе. Если показатель минимальной заработной платы вырастет, для физических лиц-предпринимателей будут действовать новые ограничения.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какими могут быть годовые лимиты дохода ФЛП в 2027 году.

Реклама

Новые лимиты на доходы предпринимателей

Согласно статье 291 Налогового кодекса, ФЛП на упрощенной системе могут зарабатывать не больше установленного лимита в год. Превышение этой суммы влечет за собой серьезные последствия, которых следует избегать. Финансовые ограничения зависят от размера минимальной зарплаты и варьируются для представителей каждой группы ФЛП.

В законопроекте № 16000 "О Государственном бюджете Украины на 2027 год" прописали МЗП на уровне 9 546 грн с 1 января. Конечно, это лишь предложение, которое могут отклонить, однако на практике народные депутаты почти всегда соглашаются с новыми показателями социальных стандартов.

Если минимальную зарплату пересмотрят, то годовые лимиты доходов ФЛП на упрощенной системе вырастут:

Читайте также:
  • для 1 группы — до 1 594 182 грн (167 МЗП);
  • для 2 группы — до 7 961 364 грн (834 МЗП);
  • для 3 группы — до 11 140 182 грн (1167 МЗП).

Стоит отметить, что лимиты устанавливаются исходя из размера минимальной зарплаты, действующей на 1 января текущего года, и в течение 12 месяцев не меняются даже в случае повторного пересмотра МЗП.

Что грозит за превышение лимита

Физическим лицам-предпринимателям нельзя превышать годовой лимит дохода, поскольку украинское законодательство предусматривает строгую ответственность. Во-первых, представителям бизнеса придется уплатить штраф (единый налог) в размере 15% от суммы превышения дохода.

Во-вторых, ФЛП автоматически переведут на более высокую группу упрощенной системы, что может вызвать проблемы, учитывая специфику предпринимательской деятельности. А для 3 группы альтернативы нет — только переход на общую систему и регистрация плательщиком НДС при общем объеме налогооблагаемых операций на сумму от 1 млн гривен.

Ранее Новини.LIVE писали, какой будет минимальная зарплата "на руки" с 1 января 2027 года. В Украине хотят поднять МЗП до уровня 9 546 грн вместо 8 647 грн в 2026 году. С дохода взимается 18% НДФЛ и 5% военного сбора, поэтому после уплаты налогов останется около 7 350,42 грн.

Также Новини.LIVE рассказывали, что некоторые категории лиц могут не платить военный сбор. Льгота предусмотрена для предпринимателей, налоговый адрес которых расположен в зоне боевых действий или на временно оккупированных территориях Украины. В то же время перечень льготников достаточно широкий.

ФЛП минимальная зарплата доходы предприниматели лимиты
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации