Минимальная зарплата может вырасти с 1 января: как это повлияет на годовые лимиты дохода ФЛП

Женщина с документами. Фото: Pexels

В Украине планируют изменить размер минимальной зарплаты и прожиточного минимума с 1 января 2027 года. Социальные стандарты влияют на некоторые выплаты, а также используются для расчета налоговых ставок. Более того, от МЗП зависят годовые лимиты ФЛП на упрощенной системе. Если показатель минимальной заработной платы вырастет, для физических лиц-предпринимателей будут действовать новые ограничения.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какими могут быть годовые лимиты дохода ФЛП в 2027 году.

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Новые лимиты на доходы предпринимателей

Согласно статье 291 Налогового кодекса, ФЛП на упрощенной системе могут зарабатывать не больше установленного лимита в год. Превышение этой суммы влечет за собой серьезные последствия, которых следует избегать. Финансовые ограничения зависят от размера минимальной зарплаты и варьируются для представителей каждой группы ФЛП.

В законопроекте № 16000 "О Государственном бюджете Украины на 2027 год" прописали МЗП на уровне 9 546 грн с 1 января. Конечно, это лишь предложение, которое могут отклонить, однако на практике народные депутаты почти всегда соглашаются с новыми показателями социальных стандартов.

Если минимальную зарплату пересмотрят, то годовые лимиты доходов ФЛП на упрощенной системе вырастут:

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для 1 группы — до 1 594 182 грн (167 МЗП);

для 2 группы — до 7 961 364 грн (834 МЗП);

для 3 группы — до 11 140 182 грн (1167 МЗП).

Стоит отметить, что лимиты устанавливаются исходя из размера минимальной зарплаты, действующей на 1 января текущего года, и в течение 12 месяцев не меняются даже в случае повторного пересмотра МЗП.

Что грозит за превышение лимита

Физическим лицам-предпринимателям нельзя превышать годовой лимит дохода, поскольку украинское законодательство предусматривает строгую ответственность. Во-первых, представителям бизнеса придется уплатить штраф (единый налог) в размере 15% от суммы превышения дохода.

Во-вторых, ФЛП автоматически переведут на более высокую группу упрощенной системы, что может вызвать проблемы, учитывая специфику предпринимательской деятельности. А для 3 группы альтернативы нет — только переход на общую систему и регистрация плательщиком НДС при общем объеме налогооблагаемых операций на сумму от 1 млн гривен.

Ранее Новини.LIVE писали, какой будет минимальная зарплата "на руки" с 1 января 2027 года. В Украине хотят поднять МЗП до уровня 9 546 грн вместо 8 647 грн в 2026 году. С дохода взимается 18% НДФЛ и 5% военного сбора, поэтому после уплаты налогов останется около 7 350,42 грн.

Также Новини.LIVE рассказывали, что некоторые категории лиц могут не платить военный сбор. Льгота предусмотрена для предпринимателей, налоговый адрес которых расположен в зоне боевых действий или на временно оккупированных территориях Украины. В то же время перечень льготников достаточно широкий.