Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow ООН выделила миллиард для украинцев — кто получит деньги arrow

ООН выделила миллиард для украинцев — кто получит деньги

26 декабря 2024 17:07
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Украинцам компенсируют расходы на дрова — кто получит деньги от ООН
Деньги в конверте. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Управление Верховного комиссара ООН по вопросам беженцев предоставит 1,02 миллиарда гривен для обеспечения украинцев углем и дровами в отопительный сезон. Эту помощь уже получили 47 тысяч семей.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Читайте также:

Кто может получить деньги на дрова и уголь

По данным Министерства социальной политики, в 2024 году 245,5 тысячи украинских домохозяйств воспользовались финансовой поддержкой на общую сумму 3,4 миллиарда гривен, из которых 2,4 миллиарда гривен были выделены из государственного бюджета и 1,02 миллиарда гривен (для 47 тысяч домохозяйств) — УВКБ ООН.

В пресс-службе министерства отметили, что размер дополнительных выплат зависит от доходов семьи, то есть чем меньше доход, тем большую долю расходов на топливо покрывают государственные средства или финансы международных партнеров.

"Выплата направлена на то, чтобы поддержать украинцев из уязвимых категорий. Поэтому дополнительная выплата предоставляется гражданам, получающим жилищные субсидии и льготы на приобретение твердого топлива в зимний период", — сообщили в ведомстве.

Если у домохозяйства уже есть субсидия или льгота на приобретение твердого топлива, подавать дополнительные заявки не требуется. Пенсионный фонд автоматически зачисляет средства на счета получателей.

В случае, если субсидия или льгота еще не оформлена, но семья нуждается в государственной поддержке, следует обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) за установленной процедурой и подать соответствующее заявление. Это можно сделать как в онлайн-формате, так и лично.

Что еще будет интересно украинцам

Раньше мы писали, что в каждом городе и селе Украины можно найти зеленые насаждения. Часть из них находится в заброшенном состоянии, поэтому у местных жителей часто возникает вопрос, разрешено ли использовать такие деревья для собственных нужд.

Также мы рассказывали, что уже второй год украинское правительство оказывает дополнительную финансовую помощь семьям, получающим субсидии или льготы на закупку твердого топлива. Однако если кто-то все еще не получил поддержку, ему стоит поторопиться.

коммунальные услуги отопительный сезон уголь выплаты ООН дрова

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Срочная новость

18:25 В Харькове прогремел взрыв

18:22 Жестокие последствия ядерной войны — как это видит ИИ

18:18 На Закарпатье уклонисты маскировались в траурном кортеже — фото

18:15 Изменения в долларах – когда появились последние версии денег

18:05 Метро на Виноградарь — в КГВА раскрыли, где возьмут деньги

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Эксклюзив

18:03 Как работают протезы конечностей — объяснение протезиста

Text

18:03 Жесткое заявление Ермака и ТЦК за границей — эфир Вечір.LIVE

17:58 Законный отказ от повестки — в какой ситуации это возможно

17:51 На Одессу надвигается ураган — позаботьтесь о безопасности

17:47 ГБР объявило подозрение командиру одного из взводов 211-й бригады

Срочная новость

18:25 В Харькове прогремел взрыв

18:22 Жестокие последствия ядерной войны — как это видит ИИ

18:18 На Закарпатье уклонисты маскировались в траурном кортеже — фото

18:15 Изменения в долларах – когда появились последние версии денег

18:05 Метро на Виноградарь — в КГВА раскрыли, где возьмут деньги

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Эксклюзив

18:03 Как работают протезы конечностей — объяснение протезиста

17:58 Законный отказ от повестки — в какой ситуации это возможно

17:51 На Одессу надвигается ураган — позаботьтесь о безопасности

17:47 ГБР объявило подозрение командиру одного из взводов 211-й бригады

17:47 В Сумах в очередной раз раздался взрыв, — СМИ

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

06:25 Где выгоднее курить — сравнение цен на сигареты в Украине и ЕС

25 декабря 2024

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

24 декабря 2024
Эксклюзив

21:33 Секреты рождественского стола от Светулика с Привоза — эксклюзив

19:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

23 декабря 2024

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

21 декабря 2024

06:40 В ломбардах обновились тарифы — цены на золото в декабре

Text

18:03 Жесткое заявление Ермака и ТЦК за границей — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Попадание дрона по рынку в Никополе — эфир День.LIVE

Text

12:52 Кицак сообщил, сколько украинцев сейчас находятся в ЕС

Text

12:32 Помощь для ВПЛ — нардеп назвал проблему с выплатами

Text

11:40 Нардеп назвал, где хотят хранить данные реестра военных

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

10:24 Эксперт ответил, сколько будут продолжаться отключения света

Text

08:20 Снижение мобилизационного возраста — есть ли законопроект в Раде

Text

08:00 Российская атака и авиакатастрофа в Казахстане — эфир Ранок.LIVE

Text

03:55 Провал с мобилизацией, а офицеры не воюют — нардеп Скороход

25 декабря 2024
Text

23:48 Будут искать фиктивные инвалидности — нардеп назвал количество

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

25 декабря 2024

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать