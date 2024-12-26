Украинцам компенсируют расходы на дрова — кто получит деньги от ООН

Деньги в конверте. Фото: УНИАН

Управление Верховного комиссара ООН по вопросам беженцев предоставит 1,02 миллиарда гривен для обеспечения украинцев углем и дровами в отопительный сезон. Эту помощь уже получили 47 тысяч семей.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

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По данным Министерства социальной политики, в 2024 году 245,5 тысячи украинских домохозяйств воспользовались финансовой поддержкой на общую сумму 3,4 миллиарда гривен, из которых 2,4 миллиарда гривен были выделены из государственного бюджета и 1,02 миллиарда гривен (для 47 тысяч домохозяйств) — УВКБ ООН.

В пресс-службе министерства отметили, что размер дополнительных выплат зависит от доходов семьи, то есть чем меньше доход, тем большую долю расходов на топливо покрывают государственные средства или финансы международных партнеров.

"Выплата направлена на то, чтобы поддержать украинцев из уязвимых категорий. Поэтому дополнительная выплата предоставляется гражданам, получающим жилищные субсидии и льготы на приобретение твердого топлива в зимний период", — сообщили в ведомстве.

Если у домохозяйства уже есть субсидия или льгота на приобретение твердого топлива, подавать дополнительные заявки не требуется. Пенсионный фонд автоматически зачисляет средства на счета получателей.

В случае, если субсидия или льгота еще не оформлена, но семья нуждается в государственной поддержке, следует обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) за установленной процедурой и подать соответствующее заявление. Это можно сделать как в онлайн-формате, так и лично.

Что еще будет интересно украинцам

Раньше мы писали, что в каждом городе и селе Украины можно найти зеленые насаждения. Часть из них находится в заброшенном состоянии, поэтому у местных жителей часто возникает вопрос, разрешено ли использовать такие деревья для собственных нужд.

Также мы рассказывали, что уже второй год украинское правительство оказывает дополнительную финансовую помощь семьям, получающим субсидии или льготы на закупку твердого топлива. Однако если кто-то все еще не получил поддержку, ему стоит поторопиться.