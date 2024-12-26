Українцям компенсують витрати на дрова — хто отримає гроші від ООН

Гроші в конверті. Фото: УНІАН

Управління Верховного комісара ООН з питань біженців надасть 1,04 мільярда гривень для забезпечення українців вугіллям і дровами в опалювальний сезон. Цю допомогу вже отримали 47 тисяч родин.

Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики України.

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Хто може отримати кошти на дрова та вугілля

За даними Міністерства соціальної політики, у 2024 році 245,5 тисячі українських домогосподарств скористалися фінансовою підтримкою на загальну суму 3,4 мільярда гривень, з яких 2,4 мільярда гривень були виділені з державного бюджету і 1,02 мільярда гривень (для 47 тисяч домогосподарств) — УВКБ ООН.

У пресслужбі міністерства зазначили, що розмір додаткових виплат залежить від доходів родини, тобто чим менший дохід, тим більшу частку витрат на паливо покривають державні кошти чи фінанси міжнародних партнерів.

"Виплата спрямована на те, щоб підтримати українців з вразливих категорій. Тому додаткова виплата надається громадянам, які отримують житлові субсидії та пільги на придбання твердого палива в зимовий період", — повідомили у відомстві.

Якщо домогосподарство вже має субсидію чи пільгу на придбання твердого палива, подавати додаткові заявки не потрібно. Пенсійний фонд автоматично зараховує кошти на рахунки отримувачів.

У випадку, якщо субсидія чи пільга ще не оформлена, але сім'я має потребу в державній підтримці, потрібно звернутися до Пенсійного фонду України (ПФУ) за встановленою процедурою та подати відповідну заяву. Це можна зробити як в онлайн-форматі, так і особисто.

Що ще буде цікаво українцям

Раніше ми писали, що у кожному місті та селі України можна знайти зелені насадження. Частина з них перебуває у занедбаному стані, тому у місцевих мешканців часто виникає питання, чи дозволено використовувати такі дерева для власних потреб.

Також ми розповідали, що вже другий рік поспіль український уряд надає додаткову фінансову допомогу сім’ям, які отримують субсидії чи пільги на закупівлю твердого палива. Однак, якщо хтось все ще не отримав підтримку, йому варто поквапитись.