Заоблачные тарифы на железнодорожный транспорт на ВОТ — сколько стоит билет в 2025 году

Люди садятся в поезд. Фото: Unsplash

Российская оккупационная администрация в Донецке повысила стоимость проезда в междугородном транспорте. В то же время состояние железнодорожного сообщения в городе остается критическим и не демонстрирует никаких изменений к лучшему.

Такую информацию обнародовал Центр национального сопротивления (ЦНС).

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С 1 января 2025 года значительно выросли тарифы на перевозки: теперь поездка с Донецка в Луганск (155 км) обойдется в 955 рублей, тогда как в прошлом году эта сумма составляла 585 рублей.

Несмотря на повышение цен, ситуация с железнодорожным сообщением в Донецке остается без изменений. Рейсы часто отменяются, а станции находятся в запущенном состоянии.

Аналогичная ситуация наблюдается на территории временно оккупированной Луганщины, где стоимость проезда в общественном транспорте выросла до 40 рублей. При этом никаких обещанных улучшений для местных жителей не произошло.

В ЦНС отмечают, что оккупационные власти не намерены улучшать условия для населения. Вместо этого они только увеличивают финансовую нагрузку и демонстрируют полное равнодушие к основным потребностям людей на временно оккупированных территориях.

Ранее мы писали, что метрополитен остается одним из лучших способов передвижения в мегаполисе. Ежедневно тысячи украинцев пользуются услугами подземного транспорта. Для большинства пассажиров действует платная система проезда, однако существуют льготы для отдельных категорий граждан.

Также мы рассказывали, что в Киеве запустили новую инициативу под названием "Социальное такси", которая направлена на поддержку людей с ограниченной мобильностью. В рамках этой программы участникам предоставляется возможность пользоваться бесплатной перевозкой до 124 часов в год.