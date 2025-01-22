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Окупанти встановили захмарні ціни на залізничні квитки на ТОТ

22 січня 2025 11:34
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Захмарні тарифи на залізничний транспорт на ТОТ — скільки коштує квиток у 2025 році
Люди сідають в потяг. Фото: Unsplash
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Російська окупаційна адміністрація в Донецьку підвищила вартість проїзду у міжміському транспорті. Водночас стан залізничного сполучення в місті залишається критичним і не демонструє жодних змін на краще. 

Таку інформацію оприлюднив Центр національного спротиву (ЦНС).

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З 1 січня 2025 року значно зросли тарифи на перевезення: тепер поїздка з Донецька до Луганська (155 км) обійдеться в 955 рублів, тоді як минулого року ця сума складала 585 рублів.

Попри підвищення цін, ситуація із залізничним сполученням у Донецьку залишається без змін. Рейси часто скасовуються, а станції знаходяться в занедбаному стані.

Аналогічна ситуація спостерігається на території тимчасово окупованої Луганщини, де вартість проїзду в громадському транспорті зросла до 40 рублів. Водночас жодних обіцяних покращень для місцевих жителів не відбулося.

В ЦНС наголошують, що окупаційна влада не має намірів покращувати умови для населення. Натомість вони лише збільшують фінансове навантаження і демонструють повну байдужість до основних потреб людей на тимчасово окупованих територіях.

Раніше ми писали, що метрополітен залишається одним із найкращих способів пересування в мегаполісі. Щодня тисячі українців користуються послугами підземного транспорту. Для більшості пасажирів діє платна система проїзду, проте існують пільги для окремих категорій громадян.

Також ми розповідали, що в Києві запустили нову ініціативу під назвою "Соціальне таксі", яка спрямована на підтримку людей з обмеженою мобільністю. У рамках цієї програми учасникам надається можливість користуватися безоплатним перевезенням до 124 годин на рік.

транспорт залізниця потяг проїзд вартість

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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