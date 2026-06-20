Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Оклады и боевые вознаграждения: сколько получают пехотинцы в армиях мира

Оклады и боевые вознаграждения: сколько получают пехотинцы в армиях мира

Ua ru
Дата публикации 20 июня 2026 13:45
Сколько платят пехотинцам в разных армиях мира: оклады и боевые надбавки
Военные на задании, гривны в кармане, доллары в руках. Фото: Генштаб, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Министерство обороны Украины представило ключевые этапы трансформации Сил обороны Украины. Глава ведомства Михаил Федоров подчеркнул, что новая система предусматривает одни из самых высоких в мире выплат для штурмовиков. В то же время скептики сразу подсчитали, что украинский пехотинец будет получать меньше, чем польский, французский легионер или американский коллега.

В информационном агентстве МОУ АрмияInform рассказали, какую сумму реально получает на руки боевой пехотинец в армиях мира и действительно ли новая реформа обеспечит Украине лидерство в этом вопросе, передают Новини.LIVE.

Какие оклады и надбавки получают пехотинцы в разных странах

Ведущие армии мира используют два разных подхода к денежному обеспечению военнослужащих. Первый предусматривает стабильный оклад независимо от условий службы, второй — привязывает уровень вознаграждения к участию в боевых действиях и выполненным задачам. Именно на вторую модель сегодня делает ставку Украина.

В большинстве стран НАТО военнослужащие получают гарантированную зарплату, которая практически не зависит от того, где именно они проходят службу — в тыловом гарнизоне или в зоне боевых операций.

В частности, базовые выплаты составляют:

Читайте также:
  • рядовой армии США — от 2 634 до 3 197 долл. в месяц;
  • рядовой британской армии — примерно от 1 820 до 2 650 долл. в месяц;
  • военнослужащий Французского иностранного легиона во время боевого развертывания — от 2 150 до 3 800 долл. в месяц.

Какие боевые надбавки получают военные в других армиях

Несмотря на участие в опасных операциях, дополнительные выплаты в большинстве армий мира остаются относительно небольшими:

  • американская надбавка Hostile Fire Pay составляет 225 долл. в месяц;
  • британская операционная доплата достигает около 37 долл. в сутки.

То есть даже в самых горячих точках планеты пехотинец НАТО получает плюс-минус те же деньги, что и в мирное время.

Сколько будут получать пехотинцы в Украине

Украинская модель предусматривает иной подход. Базовое денежное обеспечение является лишь отправной точкой, а основная часть дохода формируется в зависимости от уровня риска и выполненных задач.

Система выплат включает:

  • около 444 долл. в месяц — базовое денежное обеспечение (20 000 грн);
  • около 222 долл. — за каждый день пребывания на боевых позициях (10 000 грн);
  • около 444 долл. — за день выполнения ударно-поисковых задач (20 000 грн);
  • около 889 долл. — за день участия в штурмовых действиях с продвижением вперёд (40 000 грн).

Кроме того, предусмотрены отдельные вознаграждения за достижение конкретных боевых результатов, в частности за взятие противника в плен или подтвержденное уничтожение врага.

Например, украинский военнослужащий, проведший 21 день на боевых позициях и принявший участие в одном штурме, получит за месяц:

  • базовое денежное обеспечение — около 444 долл.;
  • доплату за 21 день на позициях — около 4 662 долл.;
  • вознаграждение за участие в штурме — около 889 долл.

Общая сумма составит примерно от 6 000 до 6 500 долл. в месяц, или ориентировочно 185–215 долл. в сутки.

Где пехотинцам платят больше всего

Если сравнить максимальные выплаты военнослужащим в зоне боевых действий, то результат будет следующим:

  • армия США — около 5 000–5 500 долл. в месяц;
  • Французский иностранный легион — до 3 800 долл.;
  • польская армия — около 1 850 долл.;
  • украинская пехота во время активных боевых действий — от 6 000 до 6 500 долл.

В агентстве подчеркнули, что по уровню оплаты активной боевой работы украинские военные могут конкурировать лишь с сотрудниками частных военных компаний. В то же время, в отличие от частных подрядчиков, военнослужащие в Украине проходят службу в составе государственной армии, имеют определенные законом социальные гарантии, пенсионное обеспечение и правовую защиту.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько будут выплачивать военным в случае ранения в соответствии с новой реформой. Бойцам, находящимся на стационарном лечении, будут сохраняться боевые выплаты. Но для этого важно с первых дней позаботиться о надлежащем оформлении документов.

Также Новини.LIVE писали, как рассчитывается единовременное пособие военнослужащим при увольнении из армии. В большинстве случаев основой для расчета служит месячное денежное довольствие военнослужащего. В то же время законодательством определен перечень оснований, при которых право на единовременное пособие утрачивается.

пехота денежное довольствие выплаты военным
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации