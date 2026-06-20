Скільки платять піхоті в різних арміях світу: оклади та бойові надбавки

Військові на завданні, гривні в кишені, долари в руках. Фото: Генштаб, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Міністерство оборони України презентувало ключові етапи трансформації Сил оборони України. Очільник відомства Михайло Федоров наголосив, що нова система передбачає одні з найвищих у світі виплат для штурмовиків. Водночас скептики одразу підрахували що український піхотинець отримуватиме менше, ніж польський, французький легіонер чи американський колега.

В інформаційному агентстві МОУ АрміяInform розповіли, яку суму реально отримує на руки бойовий піхотинець в арміях світу та чи дійсно нова реформа забезпечить Україні лідерство в цьому питанні, передають Новини.LIVE.

Які оклади та надбавки отримують піхотинці в різних країнах

Провідні армії світу використовують два різні підходи до грошового забезпечення військовослужбовців. Перший передбачає стабільний оклад незалежно від умов служби, другий — прив’язує рівень винагороди до участі у бойових діях та виконаних завдань. Саме на другій моделі сьогодні робить ставку Україна.

У більшості країн НАТО військовослужбовці отримують гарантовану зарплату, яка майже не залежить від того, де саме вони проходять службу — у тиловому гарнізоні чи в зоні бойових операцій.

Зокрема, базові виплати становлять:

Читайте також:

рядовий армії США — від 2 634 до 3 197 дол. на місяць;

рядовий британської армії — приблизно від 1 820 до 2 650 дол. на місяць;

військовослужбовець Французького іноземного легіону під час бойового розгортання — від 2 150 до 3 800 дол. на місяць.

Які бойові надбавки отримують військові в інших арміях

Попри участь у небезпечних операціях, додаткові виплати в більшості армій світу залишаються відносно невеликими:

американська надбавка Hostile Fire Pay становить 225 дол. на місяць;

британська операційна доплата сягає близько 37 дол. на добу.

Тобто навіть у найгарячіших точках планети піхотинець НАТО отримує плюс-мінус ті самі гроші, що й у мирний час.

Скільки отримуватимуть піхотинці в Україні

Українська модель передбачає інший підхід. Базове грошове забезпечення є лише відправною точкою, а основна частина доходу формується залежно від рівня ризику та виконаних завдань.

Система виплат включає:

близько 444 дол. на місяць — базове грошове забезпечення (20 000 грн);

близько 222 дол. — за кожен день перебування на бойових позиціях (10 000 грн);

близько 444 дол. — за день виконання ударно-пошукових завдань (20 000 грн);

близько 889 дол. — за день участі у штурмових діях із просуванням уперед (40 000 грн).

Окрім цього, передбачені окремі винагороди за досягнення конкретних бойових результатів, зокрема за захоплення противника в полон або підтверджене знищення ворога.

Наприклад, український військовослужбовець, який провів 21 день на бойових позиціях та взяв участь в одному штурмі, отримає за місяць:

базове грошове забезпечення — близько 444 дол.;

доплату за 21 день на позиціях — близько 4 662 дол.;

винагороду за участь у штурмі — близько 889 дол.

Загальна сума складе приблизно від 6 000 до 6 500 дол. за місяць, або орієнтовно 185–215 дол. за добу.

Де піхотинцям платять найбільше

Якщо порівняти максимальні виплати військовослужбовців у бойовій зоні, то результат буде таким:

армія США — близько 5 000–5 500 дол. на місяць;

Французький іноземний легіон — до 3 800 дол.;

польська армія — близько 1 850 дол.;

українська піхота під час активних бойових дій — від 6 000 до 6 500 дол.

В агентстві наголосили, що за рівнем оплати активної бойової роботи українські військові можуть конкурувати лише з працівниками приватних військових компаній. Водночас на відміну від приватних підрядників, військовослужбовці в Україні проходять службу в складі державної армії, мають визначені законом соціальні гарантії, пенсійне забезпечення та правовий захист.

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки виплачуватимуть військовим при пораненні за новою реформою. За бійцями, які перебувають на стаціонарному лікуванні, зберігатимуться бойові виплати. Але для цього важливо з перших днів подбати про належне оформлення документів.

Також Новини.LIVE писали, як розраховують одноразову допомогу військовим при звільненні з армії. У більшості випадків основою для розрахунку є місячне грошове забезпечення захисника. Водночас законодавством визначено перелік підстав, за яких право на ОГД втрачається.