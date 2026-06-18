Сколько будут платить военным после ранения по новой системе: суммы и сроки

Военный госпиталь, деньги в кармане военной формы. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Министерство обороны Украины объявило о масштабной реформе армии. В частности, она предусматривает повышение выплат некоторым категориям военнослужащих, новую систему контрактов с четко оговоренными сроками, гарантированные отсрочки и т. д.

Новини.LIVE рассказывают, предусматривает ли эта реформа изменения в выплатах защитникам после ранения.

Сколько будут выплачивать военным при ранении

В ведомстве пояснили, что военнослужащим, находящимся на стационарном лечении после ранения, будут сохраняться боевые выплаты, составляющие 100 тысяч гривен в месяц.

Такие выплаты могут начисляться защитнику в течение всего периода непрерывного лечения, но не более 12 месяцев.

Как уточнили в Минобороны, после получения ранения военнослужащий может остаться по собственному желанию в боевой воинской части. Нормативно-правовые акты, регулирующие этот вопрос, остаются без изменений. В экспериментальном постановлении это также указано.

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Как получить выплаты после ранения

Военнослужащим, получившим ранение во время службы, важно с первых дней позаботиться о надлежащем оформлении документов. Прежде всего следует сохранять все медицинские справки, заключения врачей и выписки из лечебных учреждений, ведь именно они подтверждают факт травмирования и состояние здоровья.

Для получения надлежащих выплат необходимо пройти несколько обязательных этапов. Прежде всего нужно позаботиться о документальном подтверждении ранения. В медицинских документах должны быть подробно указаны диагноз, дата получения травмы, а также обстоятельства и характер повреждений.

Следующим шагом является оформление справки об обстоятельствах травмы. Такой документ выдает командование воинской части, и в нем фиксируются место, время и условия, при которых военнослужащий получил ранение.

После этого необходимо пройти военно-медицинскую комиссию. ВЛК оценивает состояние здоровья военнослужащего, определяет степень тяжести полученных повреждений, причинно-следственную связь между травмой и прохождением службы, а также принимает решение о дальнейшей годности к выполнению военных обязанностей.

Еще одним важным этапом является прохождение медико-социальной экспертизы. Именно эта комиссия устанавливает группу инвалидности или определяет процент потери трудоспособности. Ее заключение является основным документом, на основании которого назначаются соответствующие денежные выплаты.

Завершающим шагом является подача рапорта или заявления. В обращении необходимо четко указать вид выплаты, на которую претендует военнослужащий, и приложить пакет документов, подтверждающих право на получение средств.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие выплаты получают военные при увольнении со службы. В большинстве случаев основой для расчета является месячное денежное обеспечение защитника. Сумма также зависит от выслуги и причины увольнения.

Также Новини.LIVE писали о льготах по земельному налогу для ветеранов. Участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и члены семей погибших военных могут его не платить. Однако льгота действует не на все земельные участки, которые находятся в собственности.