Оккупанты признали "бесхозными" 4 тыс. квартир в Мариуполе: кого заселяют в жилье украинцев

В дома украинцев в Мариуполе начали заселять посторонних людей. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Во временно оккупированном Мариуполе российская администрация объявила "бесхозными" около 4 тысяч квартир. Более половины из них — примерно 2 тысячи квартир — уже переданы другим людям.

Об этом рассказал исполняющий обязанности председателя Мариупольского районного совета Вадим Пикуз в эфире программы Ранок.LIVE.

Почему законные владельцы недвижимости не могут защитить свое жилье в Мариуполе

По его словам, многие законные владельцы жилья не могут вернуться в город или переоформить свои квартиры из-за ограничений со стороны России. В частности, на пункте пропуска в Шереметьево украинцам массово отказывают во въезде на оккупированные территории и выдают запреты на въезд сроком от 20 до 50 лет.

Пикуз отметил, что по состоянию на начало 2026 года около 5 тысяч человек смогли попасть на оккупированную территорию через Россию. Однако впоследствии контроль значительно усилили, и пройти проверки стало гораздо сложнее.

Кого оккупационные власти заселяют в квартиры украинцев

Из-за невозможности владельцев вернуться в свои дома оккупационные власти признают квартиры "бесхозными" и распределяют их между другими людьми. Часть жилья получают переселенцы из разных регионов России, остальное передают мариупольцам, лишившимся собственного жилья.

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"Некоторые люди отказываются от таких квартир, потому что понимают, что это чужая собственность, и так поступать нельзя. Некоторые, к сожалению, на это соглашаются", — рассказал Пикуз.

Также часто случаются ситуации, когда законные владельцы возвращаются в свои квартиры и обнаруживают там посторонних жильцов. Пикуз назвал такие ситуации фактическим захватом чужого имущества и подчеркнул, что жилищный вопрос остается одной из самых острых проблем для жителей оккупированного Мариуполя.

Он добавил, что списки так называемого "бесхозного" жилья оккупационная администрация публикует открыто. По имеющимся данным, в них уже внесено около 4 тысяч квартир.

Ранее Новини.LIVE писали, что даже если дом или квартира были полностью уничтожены в результате войны, наследники все равно могут претендовать на компенсацию. По закону в наследство переходит не только само имущество, но и право на получение предусмотренных государством выплат за утраченное жилье.

Также Новини.LIVE сообщали, что важное значение имеет расположение квартиры в многоэтажном доме. Владельцам и жильцам жилья советуют обратить внимание на возможные проблемы с шумом, если жилье находится над магазинами, кафе или другими коммерческими помещениями.