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Головна Економіка Окупанти роздають квартири маріупольців: кого заселяють в житло українців

Окупанти роздають квартири маріупольців: кого заселяють в житло українців

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Дата публікації: 23 червня 2026 16:10
Окупанти визнали "безхазяйними" 4 тис. квартир у Маріуполі: кого заселяють в житло українців
В житло українців в Маріуполі почали заселяти сторонніх людей. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У тимчасово окупованому Маріуполі російська адміністрація оголосила "безхазяйними" близько 4 тисяч квартир. Понад половину з них — приблизно 2 тисячі помешкань — уже передали іншим людям. 

Про це розповів виконувач обов’язків голови Маріупольської районної ради Вадим Пікуз в ефірі Ранок.LIVE.

Чому законні власники нерухомості не можуть захистити своє помешкання в Маріуполі

За його словами, багато законних власників житла не можуть повернутися до міста або переоформити свої квартири через обмеження з боку Росії. Зокрема, на пункті пропуску в Шереметьєво українцям масово відмовляють у в’їзді на окуповані території та видають заборони на в’їзд терміном від 20 до 50 років.

Пікуз зазначив, що станом на початок 2026 року близько 5 тисяч людей змогли потрапити на окуповану територію через Росію. Однак згодом контроль значно посилили, і пройти перевірки стало набагато складніше.

Кого окупаційна влада заселяє в квартири українців

Через неможливість власників повернутися до свого житла окупаційна влада визнає квартири "безхазяйними" та розподіляє їх між іншими людьми. Частину помешкань отримують переселенці з різних регіонів Росії, інші передають маріупольцям, які втратили власне житло.

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"Деякі люди відмовляються від таких квартир, бо вони розуміють, що це чужа власність, і так робити не можна. Деякі, на жаль, на це погоджуються", — розповів Пікуз.

Також часто трапляються випадки, коли законні власники повертаються до своїх квартир і виявляють там сторонніх мешканців. Пікуз назвав такі ситуації фактичним захопленням чужого майна та наголосив, що житлове питання залишається однією з найболючіших проблем для жителів окупованого Маріуполя.

Він додав, що списки так званого "безхазяйного" житла окупаційна адміністрація публікує відкрито. За наявними даними, до них уже внесено близько 4 тисяч квартир.

Раніше Новини.LIVE писали, що навіть якщо будинок або квартира були повністю знищені через війну, спадкоємці все одно можуть претендувати на компенсацію. За законом у спадок переходить не лише саме майно, а й право отримати передбачені державою виплати за втрачене житло.

Також Новини.LIVE розповідали, що важливе значення має розташування квартири в багатоповерховому будинку. Власникам і мешканцям житла радять звернути увагу на можливі проблеми із шумом, якщо житло знаходиться над магазинами, кафе чи іншими комерційними приміщеннями.

квартири нерухомість Маріуполь житло
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
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