Официальный курс евро достиг исторического уровня — что происходит на валютном рынке

Банкнота 100 евро. Фото: НБУ/Flickr

Валютный рынок Украины всколыхнулся — Национальный банк рассчитал официальный курс гривны к евро на пятницу, 13 июня. Показатель в очередной раз обновит исторический рекорд, поднявшись до уровня 48,0825 грн/евро. Зато стоимость американского доллара колеблется в стандартном диапазоне.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие курсы валют рассчитал НБУ на 13 июня.

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Официальный курс евро

С тех пор как президент США Дональд Трамп обнародовал решение установить высокие таможенные ставки на весь импорт, официальный курс гривны к евро резко взлетел. 22 апреля на валютном рынке Украины зафиксировали пиковое значение — 47,76 грн/евро. Тогда наблюдались колебания, но курс не опускался ниже психологического уровня.

Однако на пятницу, 13 июня, регулятор рассчитал обновленный официальный курс, который снова побьет исторический рекорд. За одни сутки показатель увеличится на 63 копейки — с 47,4562 до 48,0825 грн/евро. Вряд ли украинцы ожидали такого резкого скачка.

Колебания официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

Официальный курс доллара

С американской валютой ситуация кардинально другая. Пик значения фиксировали аж в январе 2025 года, тогда официальный курс достиг уровня 42,28 грн/долл. С тех пор показатели колеблются в диапазоне 41,08-41,79 грн/долл., не пересекая психологическую границу в обоих направлениях.

По состоянию на 13 июня Национальный банк рассчитал официальный курс гривны к доллару на уровне 41,48 грн/долл. (минус 3 копейки). Эксперты предполагают, что в ближайшее время кардинальных изменений на валютном рынке не произойдет, поэтому стоимость американского доллара будет оставаться стабильной.

Напомним, чтобы минимально потерять на переводе средств родственникам из-за рубежа, надо правильно выбрать валюту. Не рекомендуется пересылать доллары или евро на гривневый счет, поскольку произойдет конвертация по актуальному курсу.

Также мы писали, что делать украинцам с запятнанными долларами. Не стоит списывать со счета купюры, на которых попала грязь. Национальный банк определил признаки сильно поврежденной валюты, которая не принимается на обмен.