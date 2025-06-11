Офіційний курс долара та євро — що розрахував НБУ на 11 червня 2025 року

Вивіска обмінника валют. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

На валютному ринку України спостерігається стабілізація курсових показників. Долар не перетинає психологічну позначку з лютого, євро не може опуститися нижче 46 грн з квітня. Національна валюта продовжує девальвувати, а громадяни очікують вигідні періоди для обміну іноземної валюти.

Сайт Новини.LIVE розповідає, який курс долара та євро розрахував Національний банк на середу, 11 червня.

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Курс долара від НБУ

У січні 2025 року показники перебували на піку, досягнувши 42,28 грн/дол. Але до кінця місяця курс опустився нижче психологічної позначки і відтоді коливається в діапазоні 41,08-41,79 грн/дол. На вівторок, 10 червня, Національний банк розрахував офіційний курс гривні до долара на рівні 41,49 грн, а вже наступного дня показник піднявся на 6 копійок — до 41,55 грн.

Коливання офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, чи очікувати українцям нових курсових рекордів цього літа. Експерт переконаний, що ситуація залишатиметься стабільною, оскільки жодних кардинальних зрушень на валютному ринку не передбачається.

"Є чинники позаекономічні, які можуть вплинути на курс гривні до долара. Я не прогнозую, що національна валюта буде зміцнюватися у червні. Але й не бачу надзвичайних факторів, які би призвели до різкого обвалу", — констатував Плотніков.

Він додав: на офіційному курсі може негативно відобразитися ситуація на фронті, припинення допомоги від західних партнерів тощо. Плюс не виключено, що показник не досягне значення, закладеного в державний бюджет на 2025 рік — 45 грн/дол.

Курс євро від НБУ

З європейською валютою ситуація кардинально інша. Після реакції ринків на плани президента США Дональда Трампа запровадити високі митні ставки на імпорт офіційний курс різко пішов угору — до максимального рівня 47,76 грн/євро (станом на червень 2025 року).

Відтоді показник не опускався нижче 46,58 грн. На середу, 11 червня, регулятор розрахував курс 47,50 грн/євро, що недалеко від квітневого піку.

Коливання офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

Олексій Плотніков порекомендував українцям утриматися на певний час від купівлі європейської валюти. Продавати її з надією виграти на різниці курсу також не варто. Хорошою альтернативою є диверсифікувати портфель, обмінявши гривні на фунти чи іншу стабільну іноземну валюту. А робити ставку лише на долари/євро — це недалекоглядно.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українцям рекомендують якнайшвидше продати долари старого зразка. Не всі обмінники погоджуються прийняти валюту, випущену до 2006 року, особливо номінал 100 доларів 1996 року. Це пояснили складністю визначення підробки.

Також ми писали, що українці можуть покласти долари/євро на валютний депозит. Але заробити на відсотках не вдасться, бо ставки дуже низькі. Депозит лише допоможе зберегти готівку від знецінення. А дохід принесе гривневий депозит.