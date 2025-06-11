Официальный курс доллара и евро — что рассчитал НБУ на 11 июня 2025 года

Вывеска обменника валют. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

На валютном рынке Украины наблюдается стабилизация курсовых показателей. Доллар не пересекает психологическую отметку с февраля, евро не может опуститься ниже 46 грн с апреля. Национальная валюта продолжает девальвировать, а граждане ожидают выгодного периода для обмена иностранной валюты.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какой курс доллара и евро рассчитал Национальный банк на среду, 11 июня.

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Курс доллара от НБУ

В январе 2025 года показатели находились на пике, достигнув 42,28 грн/долл. Но к концу месяца курс опустился ниже психологической отметки и с тех пор колеблется в диапазоне 41,08-41,79 грн/долл. На вторник, 10 июня, Национальный банк рассчитал официальный курс гривны к доллару на уровне 41,49 грн, а уже на следующий день показатель поднялся на 6 копеек — до 41,55 грн.

Колебания официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, ожидать ли украинцам новых курсовых рекордов этим летом. Эксперт убежден, что ситуация будет оставаться стабильной, поскольку никаких кардинальных сдвигов на валютном рынке не предвидится.

"Есть факторы внеэкономические, которые могут повлиять на курс гривны к доллару. Я не прогнозирую, что национальная валюта будет укрепляться в июне. Но и не вижу чрезвычайных факторов, которые бы привели к резкому обвалу", — констатировал Плотников.

Он добавил: на официальном курсе может негативно отразиться ситуация на фронте, прекращение помощи от западных партнеров и тому подобное. Плюс не исключено, что показатель не достигнет значения, заложенного в государственный бюджет на 2025 год — 45 грн/долл.

Курс евро от НБУ

С европейской валютой ситуация кардинально другая. После реакции рынков на планы президента США Дональда Трампа ввести высокие таможенные ставки на импорт официальный курс резко пошел вверх — до максимального уровня 47,76 грн/евро (по состоянию на июнь 2025 года).

С тех пор показатель не опускался ниже 46,58 грн. На среду, 11 июня, регулятор рассчитал курс 47,50 грн/евро, что недалеко от апрельского пика.

Колебания официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

Алексей Плотников порекомендовал украинцам воздержаться на некоторое время от покупки европейской валюты. Продавать ее в надежде выиграть на разнице курса тоже не стоит. Хорошей альтернативой является диверсифицировать портфель, обменяв гривны на фунты или другую стабильную иностранную валюту. А делать ставку только на доллары/евро — это недальновидно.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам рекомендуют как можно быстрее продать доллары старого образца. Не все обменники соглашаются принять валюту, выпущенную до 2006 года, особенно номинал 100 долларов 1996 года. Это объяснили сложностью определения подделки.

Также мы писали, что украинцы могут положить доллары/евро на валютный депозит. Но заработать на процентах не удастся, поскольку ставки очень низкие. Депозит лишь поможет сохранить наличные от обесценивания. А доход принесет гривневый депозит.