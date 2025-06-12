Офіційний курс євро досяг історичного рівня — що відбувається на валютному ринку

Банкнота 100 євро. Фото: НБУ/Flickr

Валютний ринок України сколихнувся — Національний банк розрахував офіційний курс гривні до євро на п’ятницю, 13 червня. Показник вчергове оновить історичний рекорд, піднявшись до рівня 48,0825 грн/євро. Натомість вартість американського долара коливається у стандартному діапазоні.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які курси валют розрахував НБУ на 13 червня.

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Офіційний курс євро

Відколи президент США Дональд Трамп оприлюднив рішення встановити високі митні ставки на весь імпорт, офіційний курс гривні до євро різко злетів. 22 квітня на валютному ринку України зафіксували пікове значення — 47,76 грн/євро. Тоді спостерігалися коливання, але курс не опускався нижче психологічного рівня.

Проте на п’ятницю, 13 червня, регулятор розрахував оновлений офіційний курс, який знову поб’є історичний рекорд. За одну добу показник збільшиться на 63 копійки — з 47,4562 до 48,0825 грн/євро. Навряд чи українці очікували такого різкого стрибка.

Коливання офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

Офіційний курс долара

З американською валютою ситуація кардинально інша. Пік значення фіксували аж у січні 2025 року, коли офіційний курс досяг рівня 42,28 грн/дол. Відтоді показники коливаються в діапазоні 41,08-41,79 грн/дол., не перетинаючи психологічну межу в обох напрямках.

Станом на 13 червня Національний банк розрахував офіційний курс гривні до долара на рівні 41,48 грн/дол. (мінус 3 копійки). Експерти передбачають, що найближчим часом кардинальних змін на валютному ринку не відбудеться, тож вартість американського долара залишатиметься стабільною.

Нагадаємо, щоб мінімально втратити на переказі коштів родичам з-за кордону, треба правильно обрати валюту. Не рекомендується пересилати долари чи євро на гривневий рахунок, оскільки відбудеться конвертація за актуальним курсом.

Також ми писали, що робити українцям із заплямованими доларами. Не варто списувати з рахунку купюри, на яких потрапив бруд. Національний банк визначив ознаки сильно пошкодженої валюти, яка не приймається на обмін.