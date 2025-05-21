В "Дії" станет платной одна из функций — кого коснется монетизация сервиса

Приложение "Дія" на экране телефона. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Шеринг документов в "Дії" — когда пользователь отправляет электронную копию паспорта или других документов банка — станет платным для всех финансовых учреждений. Нововведения заработают уже с 1 июня.

Об этом пишет издание Forbes Ukraine.

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За подключение к сервису банк будет платить единоразово 21 617 грн, а дальше — 9,8 грн за каждый успешный шеринг.

Среднее количество шерингов документов через "Дію", по словам руководителя команды внедрения "Дії" Алексея Вовка, превышает 1,3 млн в месяц.

Как будет работать нововведение

С 1 июня шеринг одного документа будет бесплатным, за два и больше (мультишеринг) — надо будет платить, как объяснял руководитель финсервиса FlexiPay Ярослав Каплан.

В мультишеринге доступны 14 документов. Среди них в частности:

ID-карта;

заграничный паспорт;

налоговый номер (РНОКПП);

справка о доходах и тому подобное.

В обычном шеринге доступны все те же документы, кроме справки о доходах.

Несмотря на введение платы за шеринг, большинство банков и финучреждений планируют продолжать использовать сервис. Такой ответ на запросы издания уже предоставили ПУМБ, Sense Bank, Глобус Банк, NovaPay, RozetkaPay, "Швидко гроші".

Какие еще функции "Дії" могут стать платными

Глава Минцифры Михаил Федоров ранее анонсировал, что в будущем "Дія" станет маркетплейсом, где бизнес будет иметь возможность запускать собственные сервисы и пользоваться государственной инфраструктурой.

Речь шла о том, что бизнес будет платить за размещение своих услуг на платформе "Дія", пройдя государственную проверку. Такой подход реализован в Эстонии, где е-резиденты страны получают доступ к платному маркетплейсу с частными услугами, верифицированными государством.

Также рассматривается возможность сделать платными некоторые сервисы и для граждан, такие как заказ выписок из реестров, оформление справок, получение лицензий и т.д.

Кроме того, в будущем Минцифры планирует монетизировать Дія.Підпис для юридических лиц. Это позволит бизнесу подписывать документы онлайн с использованием электронной подписи напрямую через "Дію".

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