В “Дії” стане платною одна з функцій — кого торкнеться монетизація сервісу

Застосунок "Дія" на екрані телефону. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Шеринг документів у "Дії" — коли користувач надсилає електронну копію паспорта або інших документів банку — стане платним для усіх фінансових установ. Нововведення запрацюють вже з 1 червня.

Про це пише видання Forbes Ukraine.

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За підключення до сервісу банк сплачуватиме одноразово 21 617 грн, а далі — 9,8 грн за кожен успішний шеринг.

Середня кількість шерингів документів через "Дію", за словами керівника команди впровадження "Дії" Олексія Вовка, перевищує 1,3 млн на місяць.

Як працюватиме нововведення

З 1 червня шеринг одного документа буде безплатним, за два і більше (мультишеринг) — треба буде платити, як пояснював керівник фінсервісу FlexiPay Ярослав Каплан.

У мультишерингу доступні 14 документів. Серед них зокрема:

ID-картка;

закордонний паспорт;

податковий номер (РНОКПП);

довідка про доходи тощо.

У звичайному шерингу доступні всі ті самі документи, окрім довідки про доходи.

Попри запровадження плати за шеринг, більшість банків та фінустанов планують продовжувати використовувати сервіс. Таку відповідь на запити видання вже надали ПУМБ, Sense Bank, Глобус Банк, NovaPay, RozetkaPay, "Швидко гроші".

Які ще функції "Дії" можуть стати платними

Очільник Мінцифри Михайло Федоров раніше анонсував, що у майбутньому "Дія" стане маркетплейсом, де бізнес матиме можливість запускати власні сервіси та користуватися державною інфраструктурою.

Йшлося про те, що бізнес платитиме за розміщення своїх послуг на платформі "Дії", пройшовши державну перевірку. Такий підхід реалізовано в Естонії, де е-резиденти країни отримують доступ до платного маркетплейса з приватними послугами, верифікованими державою.

Також розглядається можливість зробити платними деякі сервіси й для громадян, як от замовлення витягів із реєстрів, оформлення довідок, отримання ліцензій тощо.

Крім того, у майбутньому Мінцифри планує монетизувати Дія.Підпис для юридичних осіб. Це дасть змогу бізнесу підписувати документи онлайн із використанням електронного підпису напряму через "Дію".

Раніше ми пояснювали, як у "Дії" отримати витяг про місце реєстрації.

Також дізнавайтеся, які нові функції скоро з'являться в "Дії".