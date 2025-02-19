Нова послуга в Дії – українці можуть подати важливу декларацію

Екран порталу "Дія". Фото: УНІАН

Українські підприємці отримали можливість задекларувати матеріально-технічну базу на відповідність вимогам законодавства. Послуга з’явилася на порталі "Дія", де юридичні особи і ФОПи мають змогу подати заявку на отримання великої кількості сервісів.

Про це повідомила пресслужба Дії в Telegram-каналі.

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Що можуть зробити підприємці

За допомогою функціоналу сервісу "е-Підприємець" в Дії представники бізнесу можуть швидко подати декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства. Це документ, який повідомляє дозвільний орган про те, що суб'єкт господарювання використовує устаткування підвищеної небезпеки.

Після декларування юридична особа чи ФОП отримує право на виконання робіт без видачі документа дозвільного характеру. Зазвичай декларацію подають особисто чи надсилають поштою до територіального органу Держпраці, Центру надання адміністративних послуг у паперовій формі/електронній формі.

"Раніше ви подавали підприємницькі декларації особисто або поштою, витрачали багато часу, щоб виправити помилки при заповненні. А тепер є Дія, і з нею все просто, швидко та прозоро. Якщо виконуєте на підприємстві небезпечні завдання зі спеціальною технікою — задекларуйте її на відповідність закону на порталі Дія", — йдеться у пості в Telegram.

Алгоритм простий:

авторизуватися на порталі;

клікнути на кнопку "Подати заявку" за посиланням;

вибрати зі списку "Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства";

внести необхідні дані та відправити документ.

Статус декларації можна відстежувати онлайн, а Дія підкаже, чи містить заповнена форма якісь помилки. Це мінімізує ризики недостовірних відомостей і потребу все переробляти.

Зауважимо, станом на лютий 2025 року сервіс "е-Підприємець" пропонує чимало послуг. Наприклад, ФОПи мають змогу зареєструвати ТОВ на підставі модельного статуту, перейти на спрощену систему оподаткування, відкрити банківський рахунок, подати вакансії до Центру зайнятості, зареєструвати РРО, проінформувати щодо прийняття на роботу і багато іншого.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні за підсумками січня 2025 року закрилися понад 61 000 ФОПів. Це антирекорд, який став можливим через запровадження нових податків. Як тільки державні реєстри запрацювали після кібератаки, підприємці кинулися припиняти господарську діяльність.

Також ми писали, що Міністерство цифрової трансформації до 14 лютого запустило нову послугу в мобільному застосунку "Дія". Користувачі отримали можливість оформити сертифікат неодруженого чи неодруженої. Це неофіційний документ, але він демонструє статус людини.