Новая услуга в Дії – украинцы могут подать важную декларацию

Экран портала "Дія". Фото: УНИАН

Украинские предприниматели получили возможность задекларировать материально-техническую базу на соответствие требованиям законодательства. Услуга появилась на портале "Дія", где юридические лица и ФЛП могут подать заявку на получение большого количества сервисов.

Об этом сообщила пресс-служба Дії в Telegram-канале.

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Что могут сделать предприниматели

С помощью функционала сервиса "е-Підприємець" в Дії представители бизнеса могут быстро подать декларацию соответствия материально-технической базы требованиям законодательства. Это документ, который сообщает разрешительному органу о том, что субъект хозяйствования использует оборудование повышенной опасности.

После декларирования юридическое лицо или ФЛП получает право на выполнение работ без выдачи документа разрешительного характера. Обычно декларацию подают лично или отправляют по почте в территориальный орган Гоструда, Центр предоставления административных услуг в бумажной форме/электронной форме.

"Раньше вы подавали предпринимательские декларации лично или по почте, тратили много времени, чтобы исправить ошибки при заполнении. А теперь есть Дія, и с ней все просто, быстро и прозрачно. Если выполняете на предприятии опасные задачи со специальной техникой — задекларируйте ее на соответствие закону на портале Дія", — говорится в посте в Telegram.

Алгоритм простой:

авторизоваться на портале;

кликнуть на кнопку "Подать заявку" по ссылке;

выбрать из списка "Декларация соответствия материально-технической базы требованиям законодательства";

внести необходимые данные и отправить документ.

Статус декларации можно отслеживать онлайн, а Дія подскажет, содержит ли заполненная форма какие-то ошибки. Это минимизирует риски недостоверных сведений и потребность все переделывать.

Отметим, по состоянию на февраль 2025 года сервис "е-Підприємець" предлагает немало услуг. Например, ФЛП могут зарегистрировать ООО на основании модельного устава, перейти на упрощенную систему налогообложения, открыть банковский счет, подать вакансии в Центр занятости, зарегистрировать РРО, проинформировать о принятии на работу и многое другое.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине по итогам января 2025 года закрылись более 61 000 ФЛП. Это антирекорд, который стал возможным из-за введения новых налогов. Как только государственные реестры заработали после кибератаки, предприниматели бросились прекращать хозяйственную деятельность.

Также мы писали, что Министерство цифровой трансформации к 14 февраля запустило новую услугу в мобильном приложении "Дія". Пользователи получили возможность оформить сертификат неженатого или незамужней. Это неофициальный документ, но он демонстрирует статус человека.