Одна из стран ЕС урезает соцпомощь — останутся ли без выплаты украинцы в 2025

Евроценты на столе. Фото: Pexels

В Германии планируют сократить базовые социальные выплаты по программе Bürgergeld и ужесточить требования для их получения. Однако эксперты уверяют, что для большинства получателей помощи эти нововведения ничего не изменят.

О том, что изменится для украинцев в Германии и действительно ли они могут остаться без социальных выплат в 2025 году, сообщает Bild.

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Главная цель реформы — повышение ответственности получателей выплат и эффективное распределение бюджетных средств. Среди основных нововведений:

Усиление контроля за нелегальным трудоустройством: для тех, кто работает неофициально или без уважительных причин игнорирует посещение центров занятости, предусмотрены более жесткие штрафные меры. Более жесткие санкции: если человек откажется от предложенной работы, ему могут полностью отменить социальные выплаты. Такая норма уже существует, но из-за сложностей в юридических процедурах она применяется редко. Обмен информацией между государственными учреждениями: введут единую базу данных получателей соцпомощи, что поможет бороться с мошенничеством и избегать дублирования выплат.

Как реформа повлияет на украинцев

По официальным данным, в Германии находится около 1,17 миллиона украинцев, большинство из которых получает финансовую помощь в рамках Bürgergeld.

Эксперты отмечают, что новые правила скорее носят формальный характер, а реальное влияние реформы будет минимальным. Работники немецких центров занятости отмечают, что даже в случае отказа от работы отменить выплаты юридически сложно, ведь большинство таких решений оспариваются в суде.

Единственным действительно значимым нововведением считают создание единой базы данных, которая должна улучшить контроль за выплатами и уменьшить возможности для мошенничества.

Ранее мы писали, что украинцы с инвалидностью могут рассчитывать на социальную поддержку не только на родине, но и в странах ЕС. В частности, Германия, которая приняла много беженцев после начала войны, предоставляет им финансовую помощь.

Также мы рассказывали, что для экономии на продуктах в Германии, стоит покупать товары в супермаркетах со скидками или на рынках. Популярностью также пользуются дискаунтеры, где цены ниже благодаря сокращению затрат на производство и логистику.