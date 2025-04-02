Одна з країн ЄС урізає соцдопомогу — чи залишаться без виплати українці у 2025

Євроценти на столі. Фото: Pexels

У Німеччині планують скоротити базові соціальні виплати за програмою Bürgergeld і посилити вимоги для їх отримання. Однак експерти запевняють, що для більшості одержувачів допомоги ці нововведення нічого не змінять.

Про те, що зміниться для українців в Німеччині та чи дійсно вони можуть залишитись без соціальних виплат у 2025 році, повідомляє Bild.

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Головна мета реформи — підвищення відповідальності одержувачів виплат і ефективний розподіл бюджетних коштів. Серед основних нововведень:

Посилення контролю за нелегальним працевлаштуванням: для тих, хто працює неофіційно або без поважних причин ігнорує відвідування центрів зайнятості, передбачено жорсткіші штрафні заходи. Жорсткіші санкції: якщо людина відмовиться від запропонованої роботи, їй можуть повністю скасувати соціальні виплати. Така норма вже існує, але через складнощі в юридичних процедурах вона застосовується рідко. Обмін інформацією між державними установами: запровадять єдину базу даних отримувачів соцдопомоги, що допоможе боротися з шахрайством і уникати дублювання виплат.

Як реформа вплине на українців

За офіційними даними, у Німеччині перебуває близько 1,17 мільйона українців, більшість із яких отримує фінансову допомогу в межах Bürgergeld.

Експерти наголошують, що нові правила радше мають формальний характер, а реальний вплив реформи буде мінімальним. Працівники німецьких центрів зайнятості зазначають, що навіть у разі відмови від роботи скасувати виплати юридично складно, адже більшість таких рішень оскаржуються в суді.

Єдиним справді значущим нововведенням вважають створення єдиної бази даних, яка має покращити контроль за виплатами та зменшити можливості для шахрайства.

Раніше ми писали, що українці з інвалідністю можуть розраховувати на соціальну підтримку не лише на батьківщині, а й у країнах ЄС. Зокрема, Німеччина, яка прийняла багато біженців після початку війни, надає їм фінансову допомогу.

Також ми розповідали, що для економії на продуктах у Німеччині, варто купувати товари в супермаркетах зі знижками або на ринках. Популярність також мають дискаунтери, де ціни нижчі завдяки скороченню витрат на виробництво й логістику.