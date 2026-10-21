Женщина держит ключи от квартиры. Фото: Magnific

Украинцы, планирующие покупку недвижимости, должны внимательно относиться к деталям сделки, ведь всего одна ошибка в кабинете нотариуса может привести к непоправимым финансовым потерям. Особенно это касается случаев, когда владелец находится за границей и продает квартиру через представителя по доверенности. Именно этот документ и является основным фактором риска.

На что стоит обратить внимание, чтобы не потерять деньги, объяснила риелтор Оксана Чуйко, передают Новини.LIVE.

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Риск кроется в деталях

Документы, печати, нотариус — все это может создать ощущение официальности и законности процесса оформления договора купли-продажи. Однако есть нюанс, на который стоит обратить внимание. Владелец может отозвать доверенность, выданную за рубежом, в любой момент. Это может произойти даже за час до подписания ключевых документов.

Если сделка подписана на основании отозванной доверенности, через суд такую покупку можно признать недействительной. В результате квартира возвращается владельцу, а покупатель остается без денег, и не факт, что их удастся вернуть даже после многолетних судебных исков.

Как правильно покупать недвижимость

Если владелец недвижимости находится за границей, то безопасно купить его имущество все же возможно. Во-первых, покупатель должен потребовать, чтобы доверенность была оформлена в консульстве Украины. Такой документ попадает в украинский Единый реестр доверенностей (ЕРД). Это может доставить хлопот продавцу, но защитит покупателя от возможных рисков.

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Бывают случаи, когда оформить консульскую доверенность не получается или сделка срочная, тогда покупателю следует тщательно проверять правильность данных в документах. Ни в коем случае нельзя соглашаться на занижение цены в документах, ведь в случае судебной отмены сделки возврату будет подлежать сумма, указанная в договоре. Поэтому необходимо настаивать на полной, реальной стоимости недвижимости.

Что нужно сделать в кабинете нотариуса

За минуту до подписания документов рекомендуется проверить в ЕРД, действует ли доверенность прямо сейчас. Также стоит связаться с продавцом через видеозвонок и попросить его подтвердить продажу имущества, держа в руке загранпаспорт. Он должен четко указать: "Да, я знаю, что сейчас продается моя квартира (или доля), я осознаю это и даю согласие". Если же владелец отказывается от общения по видеосвязи или просит занизить стоимость, то от сделки стоит отказаться.

С чем еще стоит ознакомиться

Ранее Новини.LIVE рассказывали о том, как правильно принять в наследство недвижимость и другое имущество. Процедура оформления предусматривает соблюдение установленных законом сроков и обращение к нотариусу. Общий срок для принятия наследства составляет полгода с момента его открытия.

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