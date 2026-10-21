Одна проверка перед подписанием: как не потерять деньги при покупке квартиры
Украинцы, планирующие покупку недвижимости, должны внимательно относиться к деталям сделки, ведь всего одна ошибка в кабинете нотариуса может привести к непоправимым финансовым потерям. Особенно это касается случаев, когда владелец находится за границей и продает квартиру через представителя по доверенности. Именно этот документ и является основным фактором риска.
На что стоит обратить внимание, чтобы не потерять деньги, объяснила риелтор Оксана Чуйко, передают Новини.LIVE.
Риск кроется в деталях
Документы, печати, нотариус — все это может создать ощущение официальности и законности процесса оформления договора купли-продажи. Однако есть нюанс, на который стоит обратить внимание. Владелец может отозвать доверенность, выданную за рубежом, в любой момент. Это может произойти даже за час до подписания ключевых документов.
Если сделка подписана на основании отозванной доверенности, через суд такую покупку можно признать недействительной. В результате квартира возвращается владельцу, а покупатель остается без денег, и не факт, что их удастся вернуть даже после многолетних судебных исков.
Как правильно покупать недвижимость
Если владелец недвижимости находится за границей, то безопасно купить его имущество все же возможно. Во-первых, покупатель должен потребовать, чтобы доверенность была оформлена в консульстве Украины. Такой документ попадает в украинский Единый реестр доверенностей (ЕРД). Это может доставить хлопот продавцу, но защитит покупателя от возможных рисков.
Бывают случаи, когда оформить консульскую доверенность не получается или сделка срочная, тогда покупателю следует тщательно проверять правильность данных в документах. Ни в коем случае нельзя соглашаться на занижение цены в документах, ведь в случае судебной отмены сделки возврату будет подлежать сумма, указанная в договоре. Поэтому необходимо настаивать на полной, реальной стоимости недвижимости.
Что нужно сделать в кабинете нотариуса
За минуту до подписания документов рекомендуется проверить в ЕРД, действует ли доверенность прямо сейчас. Также стоит связаться с продавцом через видеозвонок и попросить его подтвердить продажу имущества, держа в руке загранпаспорт. Он должен четко указать: "Да, я знаю, что сейчас продается моя квартира (или доля), я осознаю это и даю согласие". Если же владелец отказывается от общения по видеосвязи или просит занизить стоимость, то от сделки стоит отказаться.
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