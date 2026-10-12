Цены на жилье в Украине могут вырасти: подорожание металла сказывается на стоимости

Жилой комплекс в Киеве. Фото: ЛУН

Покупка квартиры в новостройке может обойтись украинцам еще дороже. Из-за российских обстрелов металлургических заводов в Украине сокращается производство стали и арматуры, без которых сложно представить современное строительство. Застройщикам приходится все больше полагаться на импорт, а это дополнительные расходы на доставку.

Насколько проблемы с металлом могут повлиять на стоимость нового жилья, рассказывает Новини.LIVE.

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Украинские заводы производят все меньше металла

За январь–август 2026 года украинские предприятия произвели 4,3 миллиона тонн стали. Это на 12,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Особенно сложным оказался август. Производство стали сократилось сразу на 57,3% — до 277 тысяч тонн.

Аналогичная ситуация и с металлопрокатом, к которому относятся арматура, трубы, швеллеры и другие материалы для строительства. За восемь месяцев его производство упало на 15,6%, а только в августе — на 57,4%.

Ситуацию усугубляют российские атаки. В сентябре повреждения получили предприятия "Каметсталь" и ArcelorMittal Кривой Рог. Из-за ударов работа производств была нарушена.

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Чем застройщики заменяют украинскую продукцию

Сокращение производства внутри страны вынуждает строительные компании чаще закупать металл за рубежом. По данным Украинского центра стального строительства, в первом полугодии 2026 года импорт обеспечил уже 43,8% украинского рынка металлопроката. Годом ранее его доля составляла 37%. Это рекордный показатель за время независимости Украины.

Однако зарубежные поставки также сопряжены с проблемами. Из-за сложной логистики и российских ударов по транспортной инфраструктуре доставка может обойтись дороже и занять больше времени.

К тому же растут мировые цены. По информации GMK Center, по состоянию на 11 сентября отдельные виды металлопроката подорожали на 6,5% по сравнению с началом августа.

Насколько может вырасти себестоимость квартир

Сталь занимает в среднем около 15% от общей стоимости строительства, хотя для разных проектов эта доля различается. Поэтому даже резкое подорожание металла не означает, что квартира автоматически подорожает на столько же. По предварительным расчетам, если металл подорожает на 30%, общая себестоимость строительства увеличится примерно на 4,5%. Если же цены на металл вырастут вдвое, затраты на строительство могут увеличиться примерно на 15%.

По данным Госстата, в первом полугодии 2026 года строительные материалы подорожали на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В то же время стоимость строительных работ выросла на 23,1%.

Грозит ли Украине остановка строительства

Полного дефицита стали на рынке пока нет. Часть недостающей украинской продукции заменяют импортной. Однако ситуация для застройщиков осложняется. Отечественные заводы сокращают производство, импортный металл дорожает, а его доставка зависит от состояния транспортных путей.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как мошенники могут переоформить чужую квартиру по поддельным документам. В одном случае злоумышленник использовал поддельное свидетельство о браке с умершей, а в другом — поддельный договор дарения с поддельной подписью нотариуса. После переоформления жилье могут быстро продать, а вернуть его через суд бывает сложно, особенно если появился добросовестный покупатель.

Также Новини.LIVE писали, как украинцам зарабатывать на сдаче квартир и не потерять деньги из-за скрытых расходов. Даже если жилье приносит 15 000 гривен арендной платы ежемесячно, часть дохода уйдут на налоги, ремонт и периоды без арендаторов. Поэтому перед покупкой стоит посчитать чистую прибыль, оценить район и проверить юридическую историю квартиры.