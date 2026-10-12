Ціни на житло в Україні можуть зрости: подорожчання металу впливає на вартість

Дефіцит металу в Україні: на скільки можуть подорожчати нові квартири
Купівля квартири в новобудові може обійтися українцям ще дорожче. Через російські обстріли металургійних заводів в Україні скорочується виробництво сталі та арматури, без яких складно уявити сучасне будівництво. Забудовникам доводиться дедалі більше покладатися на імпорт, а це додаткові витрати на доставку.
Наскільки проблеми з металом можуть вплинути на вартість нового житла, розповідає Новини.LIVE.
Українські заводи виробляють все менше металу
За січень–серпень 2026 року українські підприємства виготовили 4,3 мільйонів тонн сталі. Це на 12,5% менше, ніж за аналогічний період торік. Особливо складним виявився серпень. Виробництво сталі скоротилося одразу на 57,3% — до 277 тисяч тонн.
Схожа ситуація і з металопрокатом, до якого належать арматура, труби, швелери та інші матеріали для будівництва. За вісім місяців його виробництво впало на 15,6%, а лише у серпні — на 57,4%.
Ситуацію погіршують російські атаки. У вересні пошкоджень зазнали підприємства "Каметсталь" та ArcelorMittal Кривий Ріг. Через удари робота виробництв була порушена.
Чим забудовники замінюють українську продукцію
Скорочення виробництва всередині країни змушує будівельні компанії частіше купувати метал за кордоном.
За даними Українського центру сталевого будівництва, у першому півріччі 2026 року імпорт забезпечив уже 43,8% українського ринку металопрокату. Роком раніше його частка становила 37%. Це рекордний показник за час незалежності України.
Проте закордонні поставки також мають свої проблеми. Через складну логістику та російські удари по транспортній інфраструктурі доставка може коштувати дорожче й тривати довше.
До того ж зростають світові ціни. За інформацією GMK Center, станом на 11 вересня окремі види металопрокату подорожчали на 6,5% порівняно з початком серпня.
Наскільки може зрости собівартість квартир
Сталь займає в середньому близько 15% загальної вартості будівництва, хоча для різних проєктів ця частка відрізняється. Тому навіть різке подорожчання металу не означає, що квартира автоматично зросте в ціні на стільки ж. За попердніми розрахунками, якщо метал подорожчає на 30%, загальна собівартість будівництва збільшиться приблизно на 4,5%. Якщо ж ціни на метал зростуть удвічі, витрати на будівництво можуть збільшитися приблизно на 15%.
За даними Держстату, у першому півріччі 2026 року будівельні матеріали подорожчали на 15,8% порівняно з аналогічним періодом 2025-го. Водночас вартість будівельних робіт зросла на 23,1%.
Чи загрожує Україні зупинка будівництва
Повної нестачі сталі на ринку поки немає. Частину української продукції, якої бракує, замінюють імпортною. Однак ситуація для забудовників ускладнюється. Вітчизняні заводи скорочують виробництво, закордонний метал дорожчає, а його доставка залежить від стану транспортних шляхів.
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