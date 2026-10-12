Ціни на житло в Україні можуть зрости: подорожчання металу впливає на вартість

Житловий комплекс у Києві. Фото: ЛУН

Купівля квартири в новобудові може обійтися українцям ще дорожче. Через російські обстріли металургійних заводів в Україні скорочується виробництво сталі та арматури, без яких складно уявити сучасне будівництво. Забудовникам доводиться дедалі більше покладатися на імпорт, а це додаткові витрати на доставку.

Наскільки проблеми з металом можуть вплинути на вартість нового житла, розповідає Новини.LIVE.

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Українські заводи виробляють все менше металу

За січень–серпень 2026 року українські підприємства виготовили 4,3 мільйонів тонн сталі. Це на 12,5% менше, ніж за аналогічний період торік. Особливо складним виявився серпень. Виробництво сталі скоротилося одразу на 57,3% — до 277 тисяч тонн.

Схожа ситуація і з металопрокатом, до якого належать арматура, труби, швелери та інші матеріали для будівництва. За вісім місяців його виробництво впало на 15,6%, а лише у серпні — на 57,4%.

Ситуацію погіршують російські атаки. У вересні пошкоджень зазнали підприємства "Каметсталь" та ArcelorMittal Кривий Ріг. Через удари робота виробництв була порушена.

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Чим забудовники замінюють українську продукцію

Скорочення виробництва всередині країни змушує будівельні компанії частіше купувати метал за кордоном.

За даними Українського центру сталевого будівництва, у першому півріччі 2026 року імпорт забезпечив уже 43,8% українського ринку металопрокату. Роком раніше його частка становила 37%. Це рекордний показник за час незалежності України.

Проте закордонні поставки також мають свої проблеми. Через складну логістику та російські удари по транспортній інфраструктурі доставка може коштувати дорожче й тривати довше.

До того ж зростають світові ціни. За інформацією GMK Center, станом на 11 вересня окремі види металопрокату подорожчали на 6,5% порівняно з початком серпня.

Наскільки може зрости собівартість квартир

Сталь займає в середньому близько 15% загальної вартості будівництва, хоча для різних проєктів ця частка відрізняється. Тому навіть різке подорожчання металу не означає, що квартира автоматично зросте в ціні на стільки ж. За попердніми розрахунками, якщо метал подорожчає на 30%, загальна собівартість будівництва збільшиться приблизно на 4,5%. Якщо ж ціни на метал зростуть удвічі, витрати на будівництво можуть збільшитися приблизно на 15%.

За даними Держстату, у першому півріччі 2026 року будівельні матеріали подорожчали на 15,8% порівняно з аналогічним періодом 2025-го. Водночас вартість будівельних робіт зросла на 23,1%.

Чи загрожує Україні зупинка будівництва

Повної нестачі сталі на ринку поки немає. Частину української продукції, якої бракує, замінюють імпортною. Однак ситуація для забудовників ускладнюється. Вітчизняні заводи скорочують виробництво, закордонний метал дорожчає, а його доставка залежить від стану транспортних шляхів.

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