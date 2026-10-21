Жінка тримає ключі від квартири. Фото: Magnific

Українці, які планують купівлю нерухомості, маю бути уважні до деталей угоди, адже всього лиш одна помилка у кабінеті нотаріуса може призвести до непоправних фінансових втрат. Особливо це стосується випадків, коли власник знаходиться за кордоном і продає квартиру через представника за довіреністю. Саме цей документ і є основним фактором ризику.

На що варто звернути увагу, аби не втратити гроші, пояснила рієлторка Оксана Чуйко, передають Новини.LIVE.

Реклама

Ризик ховається у деталях

Документи, печатки, нотаріус — можуть дати відчуття офіційності та законності процесу оформлення договору купівлі-продажу. Втім, є нюанс, на який варто звернути увагу. Власник може відкликати довіреність, видану за кордоном, у будь-який момент. Це може статися навіть за годину до підписання ключових документів.

Якщо угода підписана за скасованою довіреністю, через суд таку купівлю можна визнати недійсною. В результаті квартира повертається власнику, а покупець залишається без грошей і не факт, що їх вдасться повернути навіть після багаторічних позовів до суду.

Як правильно купувати майно

Якщо власник нерухомості знаходиться за кордоном, то безпечно купити його майно все ж можливо. По-перше, покупець повинен вимагати, щоб довіреність була оформлена в Консульстві України. Такий документ потрапляє до українського Єдиного реєстру довіреностей (ЄРД). Це може додати клопоту продавцю, але захистить від можливих ризиків покупця.

Читайте також:

Бувають випадки, коли консульську довіреність оформити не виходить або ж угода термінова, тоді покупцю варто контролювати правильність даних у паперах. Ніколи це можна погоджуватися на заниження ціни у документах, адже у випадку судового скасування угоди, поверненню підлягатиме сума вказана у договорі. Через це необхідно наполягати на повній, реальній вартості нерухомості.

Що зробити в кабінеті у нотаріуса

За хвилину до підпису документів рекомендується перевірити в ЄРД чи діє довіреність прямо зараз. Також варто зв'язатися з продавцем через відеодзвінок та попросити його підтвердити продажу майна, тримаючи в руці закордонний паспорт. Він має чітко зазначити: "Так, я знаю, що зараз продається моя квартира (чи частка), я усвідомлюю це і даю згоду". Якщо ж власник відмовляється від спілкування по відео чи просить занизити вартість, то від угоди варто відмовитися.

З чим ще варто ознайомитися

Раніше Новини.LIVE розповідали, про те, як правильно прийняти у спадщину нерухомість та інше майно. Процедура оформлення передбачає дотримання визначених законом строків і звернення до нотаріуса. Загальний строк для прийняття спадщини становить пів року з моменту її відкриття.

Також Новини.LIVE писали, що нові квартири в Україні можуть подорожчати. Ринок нерухомості може злетіти через дефіцит металу. Російські обстріли призвели до скорочення виробництва сталі та арматури.