Одна перевірка перед підписом: як не втратити гроші під час купівлі квартири
Українці, які планують купівлю нерухомості, маю бути уважні до деталей угоди, адже всього лиш одна помилка у кабінеті нотаріуса може призвести до непоправних фінансових втрат. Особливо це стосується випадків, коли власник знаходиться за кордоном і продає квартиру через представника за довіреністю. Саме цей документ і є основним фактором ризику.
На що варто звернути увагу, аби не втратити гроші, пояснила рієлторка Оксана Чуйко, передають Новини.LIVE.
Ризик ховається у деталях
Документи, печатки, нотаріус — можуть дати відчуття офіційності та законності процесу оформлення договору купівлі-продажу. Втім, є нюанс, на який варто звернути увагу. Власник може відкликати довіреність, видану за кордоном, у будь-який момент. Це може статися навіть за годину до підписання ключових документів.
Якщо угода підписана за скасованою довіреністю, через суд таку купівлю можна визнати недійсною. В результаті квартира повертається власнику, а покупець залишається без грошей і не факт, що їх вдасться повернути навіть після багаторічних позовів до суду.
Як правильно купувати майно
Якщо власник нерухомості знаходиться за кордоном, то безпечно купити його майно все ж можливо. По-перше, покупець повинен вимагати, щоб довіреність була оформлена в Консульстві України. Такий документ потрапляє до українського Єдиного реєстру довіреностей (ЄРД). Це може додати клопоту продавцю, але захистить від можливих ризиків покупця.
Бувають випадки, коли консульську довіреність оформити не виходить або ж угода термінова, тоді покупцю варто контролювати правильність даних у паперах. Ніколи це можна погоджуватися на заниження ціни у документах, адже у випадку судового скасування угоди, поверненню підлягатиме сума вказана у договорі. Через це необхідно наполягати на повній, реальній вартості нерухомості.
Що зробити в кабінеті у нотаріуса
За хвилину до підпису документів рекомендується перевірити в ЄРД чи діє довіреність прямо зараз. Також варто зв'язатися з продавцем через відеодзвінок та попросити його підтвердити продажу майна, тримаючи в руці закордонний паспорт. Він має чітко зазначити: "Так, я знаю, що зараз продається моя квартира (чи частка), я усвідомлюю це і даю згоду". Якщо ж власник відмовляється від спілкування по відео чи просить занизити вартість, то від угоди варто відмовитися.
З чим ще варто ознайомитися
Раніше Новини.LIVE розповідали, про те, як правильно прийняти у спадщину нерухомість та інше майно. Процедура оформлення передбачає дотримання визначених законом строків і звернення до нотаріуса. Загальний строк для прийняття спадщини становить пів року з моменту її відкриття.
Також Новини.LIVE писали, що нові квартири в Україні можуть подорожчати. Ринок нерухомості може злетіти через дефіцит металу. Російські обстріли призвели до скорочення виробництва сталі та арматури.