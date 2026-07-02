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Главная Экономика Одна ошибка может дорого стоить: какой отчет нужно было подать до 1 июля

Одна ошибка может дорого стоить: какой отчет нужно было подать до 1 июля

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2026 19:10
Штраф за каждый день просрочки: с кого могут взыскать до 800 тыс. грн в 2026 году
Банковская карта и купюры гривны. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украина взяла на себя финансовые обязательства по представлению отчетов о подотчетных счетах в соответствии с Общим стандартом отчетности и надлежащей проверки информации о финансовых счетах (CRS). Крайний срок — 1 июля за предыдущий календарный год. Если ответственное учреждение просрочило подачу отчетности, ему грозят крупные штрафы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на статью 118-1 Налогового кодекса.

Какой штраф за непредставление отчетов

Ежегодно финансовые агенты — банки, инвестиционные фонды, страховые компании и другие небанковские структуры — должны подавать отчеты в контролирующий орган о подлежащих отчетности счетах в соответствии с требованиями Многостороннего соглашения CRS. Срок исполнения истек 30 июня 2026 года.

С 1 июля за каждый календарный день просрочки предусмотрены штрафные санкции в размере от 0,5 минимальной заработной платы (МЗП), но не более 100 МЗП. Поскольку в 2025 году минимальная заработная плата составляла 8 000 грн, то диапазон штрафа — от 4 000 грн до 800 000 грн.

Если финансовый агент своевременно подал отчет, однако в документе были обнаружены ошибки, неполные или недостоверные данные, то санкция составляет 0,5 МЗП за каждый счет, по которому была предоставлена ошибочная информация. При этом штраф не применяется в исключительных случаях.

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Новые правила проверки счетов

Ранее мы сообщали, что с 1 июля 2026 года вступил в силу обновленный Порядок применения Общего стандарта отчетности и надлежащей проверки информации о финансовых счетах (CRS). Для участников международной системы были изменены некоторые правила, дабы улучшить автоматический обмен данными на практике.

Предусмотрены такие обновления:

  • расширение перечня ключевых определений и правил;
  • уточнение подходов к проверке документов самостоятельной оценки;
  • совершенствование процедуры надлежащей комплексной проверки;
  • уточнение подходов к классификации учреждений, счетов и подотчетных лиц.

Для украинцев, имеющих счета за рубежом, или иностранцев с банковскими картами в Украине ничего кардинально не изменится. Новые правила коснутся исключительно финансовых учреждений — участников системы CRS, а также представителей бизнеса, взаимодействующих с международными компаниями/инвесторами.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что банковские карты украинцев могут заблокировать без предупреждения. Среди распространенных причин — большое количество транзакций, регулярное снятие наличных, нетипичные финансовые операции и др. Кроме того, необходимо следить за лимитами на переводы.

Также Новини.LIVE сообщали, что владельцы недвижимого имущества до 1 июля получили письма от ГНС. Контролирующий орган проинформировал о необходимости уплаты налога. В украинцев есть 60 календарных дней с даты вручения письма на выполнение этого обязательства.

штрафы проверки банковские счета
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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