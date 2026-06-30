Обмен информацией о финансовых счетах: какие правила начнут действовать в Украине с 1 июля

Проверка счетов украинцев за рубежом. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине продолжают бороться с уклонением от уплаты налогов и сокрытием доходов. Для этого Министерство финансов обновило Порядок применения Общего стандарта отчетности и надлежащей проверки информации о финансовых счетах (CRS). Изменения коснутся непосредственно финансовых учреждений и представителей бизнеса.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство финансов.

Новые правила проверки счетов

Украина является участником международной системы CRS, которая предусматривает автоматический обмен информацией о финансовых счетах налоговых резидентов. Для улучшения практической реализации Минфин утвердил приказ от 15 июня 2026 года № 316, которым вносятся изменения в Порядок применения CRS.

Обновления включают:

расширение ключевых определений и правил;

уточнение подходов к классификации учреждений, счетов, их владельцев и подотчетных лиц;

расширение перечня сведений, подлежащих отчетности;

совершенствование процедуры надлежащей комплексной проверки;

уточнение подходов к проверке документов самостоятельной оценки и документальных доказательств;

введение порогового значения для определения необходимости проверки и отчетности в отношении определенных существующих счетов организаций.

Изменения вступят в силу 1 июля 2026 года. Они были разработаны для усиления борьбы со скрытыми доходами украинцев за рубежом, уклонением от уплаты налогов и сборов, а также для повышения финансовой прозрачности.

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Обычные граждане Украины не почувствуют на себе никаких изменений, поскольку речь не идет о введении дополнительных налогов или обновлении правил декларирования доходов. В первую очередь стандарт CRS затронет финансовые учреждения, занимающиеся автоматическим обменом информацией — для них разработаны более понятные правила участия в системе.

Представители бизнеса, в свою очередь, получили большую правовую определенность и упрощенное взаимодействие с иностранными компаниями/инвесторами. Речь идет лишь о повышении качества обмена данными, усилении налоговой прозрачности и приведении украинского законодательства в соответствие с европейским.

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