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Главная Экономика Счета украинцев за границей будут проверять по-новому: что изменится с 1 июля

Счета украинцев за границей будут проверять по-новому: что изменится с 1 июля

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2026 15:05
Обмен информацией о финансовых счетах: какие правила начнут действовать в Украине с 1 июля
Проверка счетов украинцев за рубежом. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине продолжают бороться с уклонением от уплаты налогов и сокрытием доходов. Для этого Министерство финансов обновило Порядок применения Общего стандарта отчетности и надлежащей проверки информации о финансовых счетах (CRS). Изменения коснутся непосредственно финансовых учреждений и представителей бизнеса.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство финансов.

Новые правила проверки счетов

Украина является участником международной системы CRS, которая предусматривает автоматический обмен информацией о финансовых счетах налоговых резидентов. Для улучшения практической реализации Минфин утвердил приказ от 15 июня 2026 года № 316, которым вносятся изменения в Порядок применения CRS.

Обновления включают:

  • расширение ключевых определений и правил;
  • уточнение подходов к классификации учреждений, счетов, их владельцев и подотчетных лиц;
  • расширение перечня сведений, подлежащих отчетности;
  • совершенствование процедуры надлежащей комплексной проверки;
  • уточнение подходов к проверке документов самостоятельной оценки и документальных доказательств;
  • введение порогового значения для определения необходимости проверки и отчетности в отношении определенных существующих счетов организаций.

Изменения вступят в силу 1 июля 2026 года. Они были разработаны для усиления борьбы со скрытыми доходами украинцев за рубежом, уклонением от уплаты налогов и сборов, а также для повышения финансовой прозрачности.

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Обычные граждане Украины не почувствуют на себе никаких изменений, поскольку речь не идет о введении дополнительных налогов или обновлении правил декларирования доходов. В первую очередь стандарт CRS затронет финансовые учреждения, занимающиеся автоматическим обменом информацией — для них разработаны более понятные правила участия в системе.

Представители бизнеса, в свою очередь, получили большую правовую определенность и упрощенное взаимодействие с иностранными компаниями/инвесторами. Речь идет лишь о повышении качества обмена данными, усилении налоговой прозрачности и приведении украинского законодательства в соответствие с европейским.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что с 1 сентября в Украине вступят в силу новые правила криптографической защиты. Все электронные подписи (КЭП) будут создаваться с использованием алгоритма "Купина". Никаких дополнительных действий для ФЛП, юридических и физических лиц не предусмотрено.

Также Новини.LIVE сообщали, что контролирующий орган направит украинцам налоговое уведомление-решение до 1 июля 2026 года. Речь идет об обязательстве уплатить налог на недвижимость. У владельцев жилья есть 60 календарных дней на выполнение.

проверки финансы банковские счета
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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