Штраф за кожен день прострочення: з кого можуть стягнути до 800 тис. грн у 2026 році

Банківська картка і купюри гривні. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Україна взяла на себе фінансові зобов’язання щодо подання звітів про підзвітні рахунки за Загальним стандартом звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки (CRS). Кінцева дата — 1 липня за попередній календарний рік. Якщо відповідальна установа прострочила подання, їй загрожують великі штрафи.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на статтю 118-1 Податкового кодексу.

Який штраф за неподання звітів

Щороку фінансові агенти — банки, інвестиційні фонди, страхові компанії та інші небанківські структури — повинні подавати звіти до контролюючого органу про підзвітні рахунки, згідно з вимогами Багатосторонньої угоди CRS. Строк виконання сплив 30 червня 2026 року.

З 1 липня за кожен календарний день прострочення передбачені штрафні санкції в розмірі від 0,5 мінімальної заробітної плати (МЗП), але не більше 100 МЗП. Оскільки у 2025 році мінімальна зарплата перебувала на рівні 8 000 грн, то діапазон штрафу — від 4 000 грн до 800 000 грн.

Якщо фінансовий агент вчасно подав звіт, однак у документі виявили помилки, неповні чи недостовірні дані, то санкція дорівнює 0,5 МЗП за кожен рахунок, щодо якого надали помилкову інформацію. Водночас штраф не застосовується у виняткових ситуаціях.

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Нові правила перевірки рахунків

Раніше ми розповідали, що з 1 липня 2026 року набув чинності оновлений Порядок застосування Загального стандарту звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки (CRS). Для учасників міжнародної системи змінили певні правила, аби покращити автоматичний обмін даними на практиці.

Передбачили такі оновлення:

розширення переліку ключових визначень і правил;

уточнення підходів до перевірки документів самостійної оцінки;

удосконалення процедури належної комплексної перевірки;

уточнення підходів до класифікації установ, рахунків і підзвітних осіб.

Для українців, які володіють рахунками на кордоном, чи іноземців із банківськими картками в Україні нічого кардинально не зміниться. Нові правила торкнуться виключно фінансових установ — учасників системи CRS, а також представників бізнесу, які взаємодіють з міжнародними компаніями/інвесторами.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що банківські картки українців можуть заблокувати без попередження. Серед поширених причин — велика кількість транзакцій, регулярне зняття готівки, нетипові фінансові операції та ін. Плюс необхідно слідкувати за лімітами на перекази.

Також Новини.LIVE розповідали, що власники нерухомого майна до 1 липня отримали листи від ДПС. Контролюючий орган проінформував про необхідність сплатити податок. Українці мають 60 календарних днів з дати вручення листа на виконання цього зобов’язання.