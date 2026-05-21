Новые правила в Швейцарии могут повлиять на поддержку 30 тысяч украинцев: что предлагают изменить

В Швейцарии предлагается изменить условия для украинских беженцев. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини

В марте 2027 года в Швейцарии завершается действие временной защиты для граждан Украины. После этого беженцы могут автоматически получить виды на жительство, предусматривающие более широкие социальные гарантии и более высокие выплаты. Именно поэтому несколько кантонов выступили за изменение действующих правил.

О том, какие изменения предлагают ввести в Швейцарию для беженцев из Украины, сообщает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на официальное обращение Центральной швейцарской конференции директоров по социальным вопросам (ZSODK).

Почему в Швейцарии предлагается пересмотреть подход к поддержке украинских беженцев

После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Швейцария предоставила украинцам статус защиты S. Однако по швейцарскому законодательству через некоторое время он может автоматически перейти в вид на жительство категории B. Такой документ дает значительно более широкие права:

высшие социальные выплаты;

долгосрочное проживание;

дополнительные гарантии от кантонов и местных общин.

От решения федеральных властей будет зависеть будущий статус более 30 тысяч украинцев.

Именно это и вызвало беспокойство в нескольких кантонах Центральной Швейцарии. О своей позиции они заявили через Центральную швейцарскую конференцию директоров по социальным вопросам (ZSODK). В регионах опасаются, что уже после марта 2027 расходы на поддержку украинцев могут существенно возрасти.

Читайте также:

По оценкам кантональных властей, в некоторых регионах объем социальной помощи для украинцев после перехода на статус B может увеличиться почти вдвое. При этом федеральное правительство, напротив, планирует сокращать финансирование. В частности, в рамках 27-го пакета поддержки парламент уже отменил единовременные выплаты.

Глава ZSODK Петер Труттманн заявил, что федеральные власти не должны одновременно отказываться от финансового участия и перекладывать на кантоны обязанность увеличивать социальные расходы. По его словам, тот, кто не участвует в финансировании, не может определять уровень помощи регионам.

В кантонах также считают, что автоматический перевод из статуса S на вид B противоречит самой логике временной защиты. По их мнению, механизм, создававшийся как решение на период войны, постепенно превращается в инструмент постоянного проживания.

Какие изменения хотят ввести для украинских беженцев в Швейцарии

При этом представители региональных властей отмечают, что Швейцария не отказывается от гуманитарной поддержки украинцев и продолжает помогать их интеграции. Но система финансирования, по их мнению, нуждается в пересмотре.

Среди предложений — предоставить кантонам больше полномочий и позволить самостоятельно определять размер социальной помощи, если федеральный центр больше не будет компенсировать эти расходы.

Если Федеральный совет Швейцарии все же внесет изменения в постановление о предоставлении убежища, после 2027 года украинцам придется проходить стандартную и более сложную процедуру легализации. Кроме того, условия социальной поддержки могут существенно отличаться в зависимости от кантона, на котором будет проживать человек.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Чехии хотят пересмотреть правила для украинцев с временной защитой. Из-за низкой рождаемости появилась идея давать украинским семьям "родительскую" помощь после рождения ребенка. Но по состоянию на май 2026 таких выплат для беженцев из Украины там пока нет.

Также Новини.LIVE рассказывали, что с 4 мая 2026 года украинцы в Польше уже могут подаваться на новую карту побыта — разрешение на проживание до трех лет, которое должно заменить временную защиту. В то же время, получить карту CUKR смогут не все, ведь действуют определенные условия и ограничения.