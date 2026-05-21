Нові правила у Швейцарії можуть вплинути на підтримку 30 тисяч українців: що пропонують змінити

У березні 2027 року у Швейцарії завершується дія тимчасового захисту для громадян України. Після цього біженці можуть автоматично отримати посвідки на проживання, що передбачають ширші соціальні гарантії та вищі виплати. Саме через це кілька кантонів виступили за зміну чинних правил.

Чому в Швейцарії пропонують переглянути підхід до підтримки українських біженців

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Швейцарія надала українцям статус захисту S. Однак за швейцарським законодавством через певний час він може автоматично перейти у посвідку на проживання категорії B. Такий документ дає значно ширші права:

вищі соціальні виплати;

довгострокове проживання;

додаткові гарантії від кантонів і місцевих громад.

Від рішення федеральної влади залежатиме майбутній статус понад 30 тисяч українців.

Саме це й викликало занепокоєння в кількох кантонах Центральної Швейцарії. Про свою позицію вони заявили через Центральну швейцарську конференцію директорів із соціальних питань (ZSODK). У регіонах побоюються, що вже після березня 2027 року витрати на підтримку українців можуть суттєво зрости.

За оцінками кантональної влади, у деяких регіонах обсяг соціальної допомоги для українців після переходу на статус B може збільшитися майже вдвічі. При цьому федеральний уряд, навпаки, планує скорочувати фінансування. Зокрема, у межах 27-го пакета підтримки парламент уже скасував одноразові виплати.

Голова ZSODK Петер Труттманн заявив, що федеральна влада не повинна одночасно відмовлятися від фінансової участі та перекладати на кантони обов’язок збільшувати соціальні витрати. За його словами, той, хто не бере участі у фінансуванні, не може визначати рівень допомоги для регіонів.

У кантонах також вважають, що автоматичне переведення зі статусу S на посвідку B суперечить самій логіці тимчасового захисту. На їхню думку, механізм, який створювався як рішення на період війни, поступово перетворюється на інструмент постійного проживання.

Які зміни хочуть запровадити для українських біженців у Швейцарії

При цьому представники регіональної влади наголошують, що Швейцарія не відмовляється від гуманітарної підтримки українців і продовжує допомагати їхній інтеграції. Але система фінансування, на їхню думку, потребує перегляду.

Серед пропозицій — надати кантонам більше повноважень і дозволити самостійно визначати розмір соціальної допомоги, якщо федеральний центр більше не компенсуватиме ці витрати.

Якщо Федеральна рада Швейцарії все ж внесе зміни до постанови про надання притулку, після 2027 року українцям доведеться проходити стандартну і значно складнішу процедуру легалізації. Крім того, умови соціальної підтримки можуть суттєво відрізнятися залежно від кантону, у якому проживатиме людина.

