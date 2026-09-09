Арест, ипотека или залог: как действовать в случае обременения недвижимости

Обременение недвижимости: почему это может помешать пользоваться собственным имуществом
Владение недвижимостью ещё не означает полного права распоряжаться ею по своему усмотрению. Приватизация, продажа, дарение имущества или вступление в наследство могут внезапно заблокироваться из-за наличия обременений. Это юридические ограничения, которые лишают владельца возможности свободно распоряжаться или пользоваться объектом.
Сайт Новини.LIVE выяснял, какие виды ограничений существуют и что делать, если имущество все же обременено.
Какие существуют виды ограничений в отношении имущества
В соответствии с Законом Украины "О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений".
На практике владельцы чаще всего сталкиваются с четырьмя основными видами ограничений:
- Запрет на отчуждение или пользование запрещает любые операции с имуществом без разрешения конкретного органа или лица.
- Арест налагается судом или исполнительной службой для обеспечения исполнения решений или исков.
- Ипотека возникает как залог по финансовым обязательствам и позволяет изъять имущество в случае невыплаты долга.
- Налоговый залог возникает по закону автоматически, если у владельца имеется просроченная задолженность по налогам.
Первоочередные действия в случае обременения
Если при подготовке документов выяснилось, что объект находится под арестом или залогом, первоочередным шагом является установление официального основания и инициатора наложения ограничения.
После выяснения причин владелец должен обратиться в орган, вынесший решение об обременении. Это может быть исполнительная служба, налоговые органы, нотариус. Или уже непосредственно решать вопрос об отмене запрета в судебном порядке.
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