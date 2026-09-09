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Главная Экономика Обременение недвижимости: почему это может помешать пользоваться собственным имуществом

Обременение недвижимости: почему это может помешать пользоваться собственным имуществом

Ua ru
9 сентября 2026 08:10
Арест, ипотека или залог: как действовать в случае обременения недвижимости
Жилые дома. Фото: Новини.LIVE

Владение недвижимостью ещё не означает полного права распоряжаться ею по своему усмотрению. Приватизация, продажа, дарение имущества или вступление в наследство могут внезапно заблокироваться из-за наличия обременений. Это юридические ограничения, которые лишают владельца возможности свободно распоряжаться или пользоваться объектом.

Сайт Новини.LIVE выяснял, какие виды ограничений существуют и что делать, если имущество все же обременено.

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Какие существуют виды ограничений в отношении имущества

В соответствии с Законом Украины "О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений".

На практике владельцы чаще всего сталкиваются с четырьмя основными видами ограничений:

  1. Запрет на отчуждение или пользование запрещает любые операции с имуществом без разрешения конкретного органа или лица.
  2. Арест налагается судом или исполнительной службой для обеспечения исполнения решений или исков.
  3. Ипотека возникает как залог по финансовым обязательствам и позволяет изъять имущество в случае невыплаты долга.
  4. Налоговый залог возникает по закону автоматически, если у владельца имеется просроченная задолженность по налогам.

Первоочередные действия в случае обременения

Если при подготовке документов выяснилось, что объект находится под арестом или залогом, первоочередным шагом является установление официального основания и инициатора наложения ограничения.

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После выяснения причин владелец должен обратиться в орган, вынесший решение об обременении. Это может быть исполнительная служба, налоговые органы, нотариус. Или уже непосредственно решать вопрос об отмене запрета в судебном порядке.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE сообщали, сколько придется заплатить налогов при продаже недвижимости. Ведь за каждую такую сделку или перевод крупной суммы должны уплачиваться деньги в государственную казну. По словам специалистов, существуют отдельные случаи, когда законодательство предусматривает льготный сценарий и отменяет уплату налога.

Также Новини.LIVE рассказывали, кто может распоряжаться имуществом пропавшего без вести. Когда человек пропадает без вести, возникают вполне практические вопросы: кто может ухаживать за его квартирой или домом, получать арендную плату, оплачивать долги или решать другие вопросы. Для таких случаев в Украине предусмотрена опека над имуществом человека, пропавшего без вести при особых обстоятельствах.

ипотека недвижимость долги арест квартира
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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